Congo-Brazzaville: Tourisme - A la découverte des baleines de Pointe-Noire

Découvrir l'histoire du littoral congolais et de la pêche artisanale, observer les nombreuses espèces marines et enrichir son savoir sur les menaces qui pèsent sur le milieu marin, voilà assurément de quoi répondre avec ferveur à l'invitation de la charmante Laëtitia Coffano, véritable amie des bêtes, militante de « Animal Rights » et dirigeante d'Animalia.

C'est en collaboration avec Rénatura Congo, association de protection de la biodiversité et dont l'action s'articule en particulier autour de l'étude et la protection des tortues marines, qu'Animalia propose chaque jour une ballade sur les eaux de l'Océan Atlantique et, en cette saison, c'est une chance que d'y faire la rencontre féérique avec les baleines à bosse.

En ce dimanche 16 août, ils sont dix - nombre maximum de réservations - à s'être donnés rendez-vous à la côte mondaine, prêts à embarquer pour le spectacle : « Depuis le début de nos ballades en mer, les baleines ont toujours été fidèles au rendez-vous », lâche Guirchel, le guide de cette aventure hors du commun. Sous les masques, crise sanitaire oblige, on devine les larges sourires des passagers dont le Consul de France par intérim, cinq autres membres du consulat, Sabine de l'Institut Français de Brazzaville et son ami Rabih, l'artiste Zina Hope, tous aussi radieux qu'impatients et qui enfilent déjà leur gilet de sauvetage. Il ne faudra qu'à peine 1600 milles nautique, soit environ trois kilomètres, au bateau skippé par Bakari pour que chacun retienne son souffle quand les deux premiers cétacés font surface. Quelques secondes après que les baleines ont, par leur évent, expulsé l'air de leur poumon, provoquant un nuage pouvant atteindre 3 mètres de haut, voilà leur aileron dorsal qui apparaît hors de l'eau. Le temps de faire le dos rond pour amorcer leur plongée, voilà ces deux mammifères marins qui disparaissent.

Il faut avoir l'œil vif pour ce fabuleux spectacle et Laëtitia Coffano de préciser : « Animalia est engagé dans une démarche éco-responsable et adopte une charte d'approche et d'observation respectueuse des animaux. Nous refusons donc de nous approcher trop près des baleines qu'il est possible de voir de juillet à septembre, au-delà de la baie de Pointe-Noire ». En cet après-midi là, les heureux passagers en auront vu, un peu plus au large, une douzaine, assistant aux sauts spectaculaires de ces baleines à bosse qui atteignent généralement 13 à 14 mètres de long pour un poids de 50 tonnes. Si les baleines mettent bas tous les deux ou trois ans, il arrive parfois de voir une femelle allaiter son baleineau et rester ainsi plus longtemps à la surface. Les baleines à bosse sont autant réputées pour leurs acrobaties que pour leurs longs chants. Elles émettent pendant des heures, parfois des jours, des séquences musicales cohérentes et emboîtées pendant la saison d'accouplement, laissant donc supposer qu'il s'agit de chants de séduction. Quand bien même ce dimanche là les baleines sont restées muettes, elles auront tout autant séduit les passagers émus du formidable spectacle qu'elles leur auront offert.