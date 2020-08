Ile Maurice: Mauritius Prison Service - Remise de certificats et prestation de serment pour les nouvelles recrues

communiqué de presse

GIS - 21 août 2020 : Une cérémonie officielle de remise de certificats et de prestation de serment s'est tenue, ce matin, pour 18 Temporary Prison Officers, dont quatre femmes, à la Prison Training School de Beau Bassin, en présence du Commissaire des prisons, M. Mario Nobin.

Les nouvelles recrues ont suivi une formation de six mois à la Prison Training School et ont été exposées aux tâches et exercices pénitentiaires de base. La formation a couvert des sujets tels que l'autodéfense, les droits humains, les premiers secours, la prévention du suicide et de l'automutilation, la toxicomanie, les techniques d'écoute et de conseil, les compétences en communication, et le VIH / SIDA.

Le Commissaire des prisons a d'emblée salué les nouvelles recrues pour avoir choisi cette profession et les a félicités pour avoir fait preuve de courage et de dévouement tout au long de leur formation intensive. Il leur a demandé de faire preuve de responsabilité en s'acquittant de leurs fonctions avec diligence et honnêteté, et de cultiver un sentiment d'appartenance tout au long d'une carrière, qu'il souhaite, saine et honorable.

En outre, M. Nobin a fait ressortir que les tentations sont présentes dans les prisons et a enjoint les nouvelles recrues de ne pas y céder. « Le serment d'allégeance prêté par les nouvelles recrues signifie qu'elles se sont engagées devant leur famille et le pays à servir loyalement et avec intégrité », a-t-il rappelé. Dans cette optique, il a exhorté les Temporary Prison Officers à faire preuve de vigilance et d'audace dans l'accomplissement de leur travail.

Le Commissaire des prisons s'est également attardé sur l'abnégation du personnel pénitentiaire de même que sa notion de service et vision d'une île Maurice plus sûre ainsi que les meilleures pratiques correctionnelles.