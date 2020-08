Ile Maurice: Paul Bérenger note un changement de ton chez le Speaker

Des prises de décisions du gouvernement en ce qui concerne le MV Wakashio mais aussi le projet de Petroleum Hub à Albion ont été vivement critiqués par le leader mauve en ce vendredi 21 août 2020 à Hennessy Park Hotel lors d'une conférence de presse.

Premièrement Paul Bérenger a souligné le laps de temps pris par le gouvernement pour loger une accusation contre le capitaine du navire pour l'arrêter et le 'rush' de couler la moitié du MV Wakashio. « Je suppose que c'est en raison des doutes qu'a la population concernant ce que transportait ce bateau », a-t-il soulevé. «En plus d'avoir ignoré l'objection de la France de couler ce bateau, ils n'ont pas tenté de demander conseil à Greenpeace avant de faire couler cette épave »

Le discours du ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui était en visite à Maurice dimanche dernier n'a également pas échappé au leader mauve. « Le discours qu'il a tenu à Maurice et celui à La Réunion sont différents. «Il a dit que l'échouage est bien curieux à bien des égards et qu'on est à au moins dix mois de travail pour capturer la pollution. Il a également dit qu'il a eu une franche discussion avec le Premier ministre et le ministre de l'Environnement. En langage diplomatique, une 'discussion franche' veut dire ' ki beze ine lever' », relate le Paul Bérenger.

Plusieurs questions du Parlement ont été reprises par Paul Bérenger. Notamment celle du député Aadil Ameer Meea mardi dernier concernant la contamination de l'eau par l'arsénique dans la région du Sud Est. «Selon la réponse du ministre de la Pêche, la dose d'arsénique est cinq à sept fois plus forte qu'à l'accoutumée et que par conséquent des animaux marins sont 'unfit for consumption'. Mais les poissons nagent et ne vivent pas dans une seule partie du lagon. Ils bougent et vont où ils veulent ».

Mardi dernier, le député Fabrice David a quant à lui demandé au ministre Sawmynaden de prendre l'engagement de ne pas aller de l'avant avec le projet de Petroleum Hub à Albion. « Le ministre Sawmynaden a refusé de donner la garantie alors que le député David a fait comprendre que si un malheur arrivait, ce hub pourrait affecter toute la côte ouest », fustige Paul Bérenger.

D'ailleurs, Paul Bérenger s'est exprimé sur le Speaker qui ne 'crie plus sur les parlementaires et les laisse parler' depuis la motion de blâme contre lui. « Pa koné si sa pou diré ».

En ce qui concerne la réouverture des frontières, selon ce dernier, le Premier ministre et le numéro 2 Steven Obeegadoo manquent de crédibilité. «Obeegadoo a osé dire que 'now is not the time for an action plan'. Je suis choqué par cette phrase! ».

En ce qui concerne le vaccin pour le Covid 19, le leader mauve reproche au gouvernement de ne pas avoir déjà précommandé le vaccin, comme le font d'autres autres pays. « Sans compter que les frontliners attendent toujours leur prime de Rs 15,000 ».

Parlant d'Ivan Collendavelloo et Seety Naidoo, Paul Bérenger dira que Joe Lesjongard, ministre du Tourisme n'a cessé de 'pile lor Collendavello et Naidoo'. «Lesjongard dit qu'il n'est pas d'accord que le CEB doit passer par la STC pour l'achat des produits pétroliers », souligne Paul Bérenger. «Gouvernement fou Collendavelloo et so poulain deor mais selman fer zot ale porte secours a Ken Fong ! ».