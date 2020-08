Ile Maurice: Carburants - Evaluation toujours en cours, Indian Oil pourrait décrocher le contrat

L'appel d'offres pour la fourniture du pays en produits pétroliers propres tels l'essence, le diesel et le Jet A-1 s'est clôturé le 11 août. D'après Reuters et des médias indiens, Indian Oil Corp est bien positionnée pour ce contrat d'un an.

«L'appel d'offres vient de se clôturer. L'évaluation est toujours en cours du côté du Central Procurement Board.» C'est ce qu'un préposé officiel à la State Trading Corporation (STC) a affirmé, hier, lorsque l'express l'a interrogé sur l'information divulguée par Reuters, mercredi, reprise par les principaux titres de presse indiens : Indian Oil Corp (IOC), premier raffineur de la Grande péninsule, serait bien placée pour décrocher le contrat d'approvisionnement de produits pétroliers propres tels l'essence, le diesel et le Jet A-1.

Ces publications, comme le Times of India,se baseraient sur les indications de deux sources familières avec le sujet mais qui ne souhaitent être identifiées, n'étant pas autorisées à parler aux médias.

On parle là d'un contrat d'un an, à partir du mois de novembre, pour fournir jusqu'à 720 000 tonnes de ces produits pétroliers. À savoir 205 000 tonnes d›essence, 235 000 tonnes de gazole, 175 000 tonnes de Jet A-1, entre autres.

Les détails communiqués démontrent l'accès à des informations internes. On peut également lire que, selon un document vu par Reuters, les autres soumissionnaires qui ont participé à l'appel d'offres lancé par la STC sont la branche commerciale de la société française Total, Sahara Energy Resources Ltd, OQ Trading et Vitol.

Les offres d'IOC sont également étalées. «IOC avait placé la prime la plus basse sur l'essence après OQ Trading (...) 50,15 dollars par tonne pour l'essence, 3,58 dollars par baril pour le gasoil, 3,22 dollars par baril pour le jet A-1(...)», peut-on relever dans l'article du Times of India.

Par ailleurs, on apprend qu'IOC, qui vend la plupart de son carburant sur le marché indien, en sus d'approvisionner ses points de vente au détail au Népal et au Bhoutan, a participé exceptionnellement à l'exercice d'appel d'offres lancé par la STC en raison de la baisse de la demande sur le marché indien due à la pandémie du Covid-19.

IOC a également remporté cette année son premier contrat de fourniture de carburants au Bangladesh.

Du côté d'Indian Oil Mauritius, que nous avons approchée hier, la direction nous fait ressortir qu'elle ne peut faire de commentaire à ce stade, puisque cela relève d'Indian Oil Inde.

En attendant d'être fixé officiellement sur celui qui repartira avec le contrat, rappelons que l'appel d'offres international de la STC pour l'approvisionnement en produits pétroliers propres a été lancé le 26 juin. Le contrat est d'une durée d'un an, allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Les offres devaient être accompagnées d'une garantie bancaire de Rs 20,3 millions valable jusqu'au 7 janvier 2021 et les intéressés avaient jusqu'au 11 août pour soumettre leurs offres en ligne. Selon le site de la STC, les enveloppes ont été ouvertes du 13 au 18 août.

Notons que Vitol Bahreïn avait succédé à Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd en août 2019 pour la fourniture des produits pétroliers propres au pays.