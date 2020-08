Tunisie: Kabylie Minogue à Tunis - Evasion dansante

Un duo franco-algérien posera ses valises ce soir à Tunis pour une errance musicale exceptionnelle. «Kabylie Minogue», un nom distingué, recherché, décalé en dit long sur leur répertoire sonore éclectique et recherché. Ils seront aux platines pendant la même soirée avec Afif et Lil'Jack.

Leur musique revisite les régions du monde : de l'Amérique à l'Afrique du nord et la culture kabyle, en passant par l'Europe et l'Orient, la musique est un sublime mélange émanant de différents continents. Psychédélique, groovy et rythmé, leur musique fera vibrer la foule en plein air.

Rythmes psychédéliques, darbouka, sonorités orientales, harmonie... leurs morceaux sont un sublime mélange traditionnel et moderne qui ravira un public multiculturel. Leur set peut susciter différentes émotions. Prisé en Europe, le duo s'est démarqué rapidement de par son univers. Révélés par un Boiler Room exceptionnel, les deux artistes sont parvenus à se tailler une notoriété rapide à l'étranger.

Nour et KK ont « Kabylie Minogue » en région parisienne. Ils ont créé et produit leurs propres morceaux en un laps de temps précis et ont été présents sur la scène alternative électronique parisienne. En septembre dernier, le duo a été choisi pour participer au Dérives festival qui met, chaque année, un pays à l'honneur autour de workshops, musique live et cours de danse traditionnelle d'un pays. L'édition 2018 mettait en avant le Liban. De là-bas, leur travail a pris une ampleur. Ils ont les atouts nécessaires pour s'exporter : recherche, innovation et sonorités profondément variées. La soirée à Tunis se déroulera au Yuka ce soir, à partir de 21h00, avec toutes les protections sanitaires nécessaires pour une lutte anti-covid efficace.