Burkina Faso: Mister Radio signe son retour avec "Rééducation"

9 titres de belle facture intitulé "Rééducation", c'est la nouvelle galette que Mister Radio offre aux mélomanes du Burkina et d'ailleurs pour leur plaisir. Bénéficiaire du Fonds de promotion aux activités culturelles du Bureau burkinabè des droits d'auteurs (BBDA) en 2019, l'artiste bénéficie de l'expertise du Studio 226 pour l'enregistrement de ce nouvel opus en plus d'un clip vidéo du titre éponyme réalisé par Gil Galba. 2020 semble être donc l'année de la confirmation pour Adama Koanda dont la chanson prophétique "Président Bye Bye", qui prédisait la chute de l'ex régime au pouvoir avait été censurée à cause de son engagement.

C'est donc dit-il, un album de la sagesse après plusieurs années de combat qui se veut un peu de lumière à l'endroit de la jeune génération. Pour le parrain de cette dédicace, le Dr Firmin Zongo, ce n'est que la consécration puisque selon lui, "Mister Radio est un artiste qui mérite l'accompagnement de tous parce qu'il a de l'inspiration et conscientise beaucoup à travers ses textes."

Parlant justement de thématiques abordées par l'artiste, on retrouve des titres tels que "Rééducation" le titre éponyme qui a donné son nom à l'album. Ce titre selon l'artiste, est une lueur d'espoir à l' endroit de la nouvelle génération, "la musique étant leur distraction je l'ai adopte comme cheval de bataille pour atteindre l'objectif", dit-il.

Le CD 001 remis au parrain le Dr Firmin Zongo par l'artiste

Le titre "Maman africa" annonce le rêve africain et dénonce la politique de l'oppresseur. "louange aux mères" est une émotion sortie des entrailles d'une mère, une histoire personnelle, un hommage à toutes les mères du monde.

Quand à "Pénitence", il raconte la repentance et le vécu d'un séropositif, son optimisme et sa foi. "Espoir en Jah" est un rappelle aux artistes dans l'ombre, que la réussite et la gloire viennent de Dieu, seul le travail conduit aux destins. Le titre "One love" raconte l'histoire d'amour du rasta qui après plusieurs décennies, est méconnu à cause de l'ignorance de la société africaine.

Pour les adeptes du show, le titre "Radio riddim" est tout trouvé. C'est une performance de Sound system, juste un mix pour le show. "Martyr story" raconte l'histoire des martyrs, des vedettes et autres qui ont marqué l'histoire d'une manière où d'une autre.

Enfin "Président bye" qui est une prophétie enregistré avant l'insurrection populaire de 2014. Il est méconnue parce qu'il était trop engagé et prédisait la chute de l'ex régime. Masteurisé au studio 124, l'œuvre a bénéficié des doigtés magiques des arrangeurs Sam Zongo, Adiska Family et Ludovic Naba.

Mister Radio comme son pseudo le définie, est donc un moyen de communication, comme un poste récepteur à la version humaine. Une boite à musique à triple Flow, Rap, Reggae, Dance Hall. Un rasta engagé pour la sensibilisation, l'éveil de consciences, la résilience. "Rééducation" est donc une galette à déguster sans modération.