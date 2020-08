Gabon: Célébration de la quatrième bougie artistique de Sima Mboula reportée au Samedi 22 Août

Initialement prévue pour le 15 Août dernier, la commémoration des 40 ans de carrière de Sima Mboula est reportée au Samedi 22 Août 2020. L'événement sera diffusé sur la page Facebook Canal + Gabon et non plus sur celle de l'artiste (Sima Mboula 40 ans de succès).

L'information a été rendue officielle dans la matinée du Samedi 15 Août au cours d'une conférence de presse. Ladite conférence de presse avait pour but de présenter le déroulé de l'événement. Nous publions in extenso l'intégralité du communiqué de presse y relatif.

" Sima Mboula, 40 ans de succès "

À l'occasion de la célébration de ses 40 ans de carrière et de succès, l'artiste chanteur, compositeur, l'international Sima Mboula, annonce la tenue des festivités y relatives durant ce mois d'août 2020. Il s'agit des événements suivants :

1. La sortie officielle, ce samedi 15 Août 2020, du double album collector " Sima Mboula, 40 ans de succès ", en 2 volumes de chacun une vingtaine de titres, parmi lesquels les plus grands succès de l'artiste, comme le titre " mone mbô mbô " ou encore " bong ba gnu meyok " : album disponible sur la plateforme gstore musique au prix de 1995 fcfa pour chaque volume :

2. Le road show des chaines de télévision et de radio, à partir du 18 Août 2020, afin que l'artiste partage avec ses fans et la nation Gabonaise toute entière, son histoire ainsi que ses principaux succès, dans le cadre de la valorisation de la culture Gabonaise ; ce sera l'occasion de faire revivre au public quelques chansons cultes mais également de partager de nouvelles chansons inédites :

3. Enfin, la tenue du grand bal poussière le samedi 22 Août 2020, initialement prévu le 15 Août et repoussé à la demande des sponsors, dont le but sera de faire vivre en live et direct aux fans et populations Gabonaises, tout le répertoire historique des 40 dernières années, produit par ce monument de la culture Gabonaise.