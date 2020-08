Congo-Kinshasa: Bal des immortels - La première édition dédiée aux artistes disparus

Initialement prévu au mois de mars dernier, le concert « Bal des immortels »se tiendra finalement le 27 août à Kinshasa en RDC.

Conçu et organisé par Armand Buka, journaliste culturel, ce concert va donner la scène aux artistes vivant afin d'immortaliser ceux qui ont exercé dans l'art de la musique et du théâtre. En version live, ce concert de commémoration et d'interprétation verra la participation des familles de chaque artiste disparu concerné afin de raviver leurs souvenirs.

Pour cette première saison, il y aura des « interprètes clown » aux artistes morts tels que Luambo Makiadi, Nico Kasanda, Bimi Ombale, Abeti Masikini, Papa Wemba, Pépé Kalé, Madilu System, Kester Emeneya , Wendo Kolosoy, les frères Soki pour ne citer que ceux -là. Outre les interventions des artistes interprètes, ses célébrités seront encore honorées par l'affichage de leurs biographies sur les écrans géants.

L'organisateur principal de l'évènement signifie que des animateurs ou chroniqueurs musicaux des anciens succès seront mis sous le feu des projecteurs, afin de récompenser et encourager leur travail de recherche et d'investigation. Il précise que la deuxième saison va se concentrer sur une autre classe d'artistes pour justement refaire l'histoire de la musique congolaise en général et des anciens succès en particulier.

La soirée sera particulièrement animée par un orchestre féminin « Bana Bakaji d'Afrique », une manière de mettre l'accent sur le rôle non limité de la femme dans la société et dans tous les domaines de la vie.

Par ailleurs, plusieurs autres activités seront organisées notamment une spéciale exposition Africa, en vue de rendre hommage aux victimes des violences sexuelles, une émission télévisée liée aux droits de la femme est prévue. Pour la première fois en RDC, les artistes congolais décédés seront sacralisés pour une commémoration publique de leurs talents et œuvres.