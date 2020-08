Congo-Brazzaville: Initiative - Cléo Konongo lance « Technique chez vous »

Le régisseur congolais a initié ce concept via sa page Facebook afin de partager son savoir-faire, échanger et dispenser des notions en régie et lumière.

Ces cours dispensés sur les réseaux sociaux concernent les artistes, les techniciens, les amateurs du spectacle et toute personne en confinement intéressée pour optimiser des connaissances. Le but est d'échanger et apprendre ensemble depuis chez soi. « J'ai eu beaucoup de retours et de propositions de formation dans d'autres pays africains et européens. Des propositions de travail en création et régie lumière, ainsi qu'en création régie et son », a indiqué Cléo Konongo.

Pour l'initiateur, ce n'est pas une formation en ligne qui exige le ciblage du profile des stagiaires et l'objectif pédagogique. Il s'agit ici d'un apprentissage théorique et la révision de base des techniques. Parmi les cours proposés, il y a par exemple une fiche technique d'un spectacle en tournée ; le régisseur de spectacle ; le régisseur son ; le vocabulaire théâtral : côté cour et côté jardin ; la chaîne de la lumière artificielle ; électricité : courant monophasé et courant triphasé, lumière : les grandeurs. Il faut noter que l'initiative de Cléo Konongo a été saluée par des apprenants qui ont découvert ce qui se fait en amont et en aval d'un spectacle ainsi que dans les coulisses.

En dehors de cette activité en ligne, Cléo Konongo a plusieurs projets en cours. Il est en train de préparer ses prochains cours dans les pays qui l'ont découvert en ligne. En attente de ces voyages après confinement, il consacre son temps parallèlement à ces cours, à se former sur d'autres disciplines en rapport avec son métier. « La covid-19 nous a vraiment bloqués. Heureusement, l'art ne sera jamais confiné. Donc, même sans les frontières, on peut faire le spectacle même si l'on ne peut plus monter sur une scène de spectacle », a-t-il conclu.