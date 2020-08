Maroc: Crash d'un avion à Kénitra - Le BEA ouvre une enquête

Rabat — Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses d'accidents d'aviation civile (BEA) a ouvert une enquête technique pour déterminer les causes du crash d'un avion biplace jeudi à Kénitra, faisant deux morts, indique vendredi le ministère du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale dans un communiqué.

"Conformément à la réglementation en vigueur, le bureau d'enquêtes et d'analyses d'accidents d'aviation civile (BEA) a ouvert une enquête technique pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident", souligne la Direction générale de l'aviation civile relevant du ministère.

Un avion de type CESSNA immatriculé CN-TCG appartenant à l'aéroclub royal de Rabat s'est écrasé jeudi dans la région de Kénitra causant la mort de deux personnes à bord, rappelle la même source.