Sénégal: Menaces de mort contre l'ambassadeur d'Italie - E. Sène écope de 2 ans dont 1 mois ferme

Divorcé d'avec sa femme italienne et n'arrivant pas à récupérer ses enfants restés avec leur mère en Europe, E. Sène a envoyé par courrier électronique des menaces de mort à l'Ambassadeur d'Italie au Sénégal, G. Papi. Il a écopé de 2 ans dont 1 mois ferme.

En 2018, E. Sène a été condamné avec sursis. Manifestement, la sanction n'a servi à rien. Directeur d'entreprise né en 1978 et domicilié à Ouakam, E. Sène comparaissait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier 20 août pour menaces de mort contre G. Papi, Ambassadeur d'Italie au Sénégal. Il en veut au diplomate parce qu'il ne parvient pas à récupérer ses enfants restés en Italie avec leur mère après leur divorce. Dans l'un des messages adressés à l'ambassadeur envoyé le mardi 20 juin 2020, le prévenu avertit : «Je t'écris tous les jours, mais tu ne me réponds pas. Je veux mes enfants où je te tuerais. Je te cherche depuis 5 jours et je vais te trouver, tu es dans mon pays», aurait-t-il écrit.

À la barre, E. Sène déclare avoir reçu des invités venus d'Italie. Ces derniers, étant au courant de son divorce, lui ont demandé son téléphone qu'il a accepté de leur prêter. «Je pense que ce sont eux qui ont envoyé les messages à l'ambassadeur», a confié le prévenu qui croit que ses invités ont été envoyés par son ex-femme qui veut le voir en prison pour pouvoir faire main basse sur ses biens. Curieusement, il a également soutenu que son ex et lui sont en bons termes et communiquent régulièrement. Suffisant pour que le président lui rappelle que les messages ont été envoyés à partir de son mail.

Le procureur note qu'il y a une peine assortie de sursis suspendue au-dessus de la tête du prévenu. C'est pourquoi, il l'a invité à régler ses difficultés pour récupérer ses enfants, à ne plus proférer de menace contre un représentant diplomatique. Il a requis deux ans d'emprisonnement dont un mois ferme contre E. Sène.

Me Ndiogou Ndiaye souligne que son client, arrêté le jour de la Tabaski par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, s'était retiré dans son village. «C'est un individu avisé. Il n'avait pas intérêt à récidiver. Il a investi dans l'élevage de poulets et tous ses poussins sont morts à cause de son incarnation. Ses champs de culture sont impactés», a déclaré l'avocat. Il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Dans son délibéré, le tribunal a condamné E. Sène à deux ans dont un mois ferme et a réservé les intérêts de la partie civile.