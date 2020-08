Ile Maurice: Homicide involontaire - Un conducteur acquitté après 5 ans

Il était accusé à tort d'avoir provoqué la mort d'un piéton mais a été disculpé par la cour intermédiaire en ce 20 août. Cela après que la magistrate ait considéré qu'il n' y a aucun lien direct entre les blessures subies menant à la mort de la victime et l'accident qui disent que cette dernière avait été lynchée par un groupe de personnes qui l'ont jetée sur la route principale. Et aucun lien direct entre les blessures subies menant à la mort de la victime et l'accident n'a été établi. Pour toutes ces raisons, Yassine Raza Badourally, a été acquitté.

Les faits remontent au 21 juin 2015 où l'accusé conduisait sa voiture de compagnie sur la route de Palma. Sortant de Beau Songes, il se dirigeait vers Tamarin à une vitesse de 50 à 60 km/h. «Tout à coup, j'ai entendu un bruit sur ma voiture, particulièrement sur la devanture en plein milieu de la route obscure et aussi sur le parebrise. J'ai appliqué les freins pour m'arrêter,» explique l'habitant de Rivière Noire. Cependant, selon ses dires, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il avait pris la direction du poste de police de sa région.

Une fois sur place, il avait été placé en état d'arrestation et les policiers se sont rendus sur place. Sauf qu'une 'marking' sur le lieu du crime n'avait pas été faite par les enquêteurs mais le véhicule qui avait été examiné portait des traces de dommages sur le parebrise et le capot.

La sœur, la maman et la petite amie de la victime ont quant à elles confirmé que la victime, en l'occurrence Joseph Jorkenson Edoaurd, avait été tabassé et jeté sur le devant de la voiture en plein mouvement. Et le rapport de l'autopsie a attribué le décès a un choc du aux multiples blessures.

Et la magistrate Naddiyya Dauhoo qui a décortiqué chaque élément portant sur cet accident, affirme qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les blessures ayant entrainé la mort de la victime et l'accident. D'ajouter que l'accusé ne peut être qualifié comme un conducteur imprudent vu qu'il ne conduisait pas sous l'influence de l'alcool et aucune preuve n'a été apportée quant à un excès de vitesse.

Pour toutes ces raisons, Yassine Raza Badourally qui avait retenu les services de Me Asif Moollan, a obtenu le bénéfice du doute.