Angola: UNITEL s'apprête à élire le successeur d'Isabel dos Santos à la tête de l'entreprise

Luanda — Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Unitel, compagnie des Télécommunication opérant en Angola, se tiendra le 22 septembre 2020, dans le but d?élire un nouvel Administrateur général, qui doit succéder à Isabel dos Santos, actuelle patronne démissionnaire.

Convoquée par le président de l'Assemblée, Aguinaldo Jaime, la prochaine réunion extraordinaire vise à combler la place vacante laissée par la femme d'affaires Isabel dos Santos, rapporte le quotidien "Jornal de Angola" dans son édition du vendredi 21 août 2020.

Le 11 août dernier, Isabel dos Santos a décidé de quitter le Conseil d'administration de l'Unitel, structure de gestion dont elle a été présidente durant 20 ans.

"Après 20 années dédiées à la création, au développement et au succès de l'Unitel, j'ai décidé de quitter le Conseil d'administration de l'entreprise", explique Isabel dos Santos dans un communiqué parvenu à la presse.

La femme d'affaires, qui détient 25% dans la structure sociétaire de l'Unitel, par le biais de "Vidatel", justifie son départ par un conflit qui aurait vu le jour parmi les actionnaires, au moment où l'économie angolaise et le marché des télécommunications vivent des conditions économiques particulièrement adverses.

"En tant qu'ingénieure angolaise, et l'un des fondateurs de l'entreprise, j'ai l'honneur et la fierté d'avoir construit un des premiers réseaux de télécommunications en Angoa, et d'avoir participé au développement de cette entreprise, qui a beaucoup contribué à la modernisation et reconstruction de mon pays, rapprochant les Angolais de Cabinda à Cunene (entendu du nord au sud), leur offrant une ouverture sur le monde".

Isabel dos Santos affirme que durant les années auxquelles elle était à la tête de cette entreprise, l'Unitel a grandi et réalisé un investissement de plus de cinq (5) milliards de dollars US en réseau, en équipement et en formation professionnelle.

Enfin, promettant de continuer d'appuyer l'Unitel, la fille de l'ex-président de la République, José Eduardo dos Santos, ajoute qu'"au moment où l'on ouvre une nouvelle page dans l'histoire de cette entreprise technologique, où actuellement 99,9 pourcent des travailleurs sont des Angolais, je voudrais témoigner à plus de 3000 jeunes, qui étaient mes collaborateurs, et à mes collègues, qui constituent le cœur de la Grande Famille Unitel, ma fierté d'avoir été l'un d'eux, et ma gratitude pour la confiance, le dévouement et le génie créateur, sans lesquels rien n'aurait été possible".

Rappelons qu'en décembre 2019, PGR, bureau du Procureur général de la République avait requis la saisie des actifs d'Isabel dos Santos, par mesure de prudence, après un procès intenté contre elle auprès du Tribunal provincial de Luanda (TPL), dans le cadre du Programme de combat contre la corruption et du Rapatriement des capitaux et de perte élargie des biens.