Angola: Les écoles manquent de conditions pour la reprise des cours

Luanda — Le gouvernement envisageant la réouverture des écoles en septembre, cependant les parents et les enseignants s'y opposent, affirmant qu'il n'y a pas de conditions à cet effet.

Les cours ont été interrompus en mars dernier, après l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans le pays. Actuellement, le ministère de l'Éducation (MED) en partenariat avec les gouvernements provinciaux a entamé des efforts pour la reprise des cours, créant les conditions de biosécurité dans les écoles pour garantir la sécurité des étudiants, enseignants et du personnel administratif.

Cependant, tout n'est pas facile, et il y a même des provinces où, bien qu'il n'y ait toujours pas de cas positifs, comme Lunda Sul, les enseignants, les élèves et les parents ont déclaré que les écoles n'ont pas de conditions de biosécurité.

Dans cette province, par exemple, la mère d'un élève, Cláudia Mucuta, dit que de nombreuses écoles de la ville de Saurimo n'ont pas d'eau courante pour faciliter l'hygiène des élèves.

«Nos écoles n'ont pas d'eau dans les robinets, les salles de bain ne fonctionnent presque pas, si nous continuons dans ces conditions et que les cours reprennent en fait, nous pourrions avoir de nombreux problèmes, car la maladie est mortelle», a-t-elle déclaré.

Pour le professeur Jeovany João, les autorités devraient faire des efforts pour créer les conditions d'hygiène et distance physique, et réduire le nombre d'élèves dans les salles de classes.

Le même point de vue est soutenu par le secrétaire provincial du SINPROF, Paixão Licaxi, qui explique que 80 pour cent des établissements d'enseignement de Lunda Sul ne sont pas en mesure d'accueillir des étudiants à ce stade.

Au vu du scénario actuel, le directeur du Bureau provincial de l'éducation de Lunda Sul, Perfeito Candodolo, a déclaré que les écoles continuaient de travailler à la création des conditions pour un redémarrage des cours en toute sécurité.

Un scénario identique est enregistré à Cuanza Norte, qui compte plus d'une vingtaine de cas de Covid-19, raison pour laquelle les citoyens craignent la reprise des cours dans le pays.

Les agents de l'éducation, dont Angelino Domingos, considèrent qu'il est «très risqué» de reprendre les cours à un moment où le nombre de cas de covid-19 augmente chaque jour dans le pays.

De son côté, le secrétaire provincial de Cuanza Norte du Syndicat national des enseignants d'Angola (Sinprof), Domingos Francisco João, fait valoir que la reprise des cours dans le pays devrait être précédée d'une campagne massive de tests de dépistage de Covid-19 dans les communautés, pour évaluer le niveau de contamination de la maladie au sein de la population.

Pour le syndicaliste, des tests de masse sont essentiels au sein des enseignants et des élèves.

Cependant, le dirigeant syndical est contre l'annulation de l'année scolaire, affirmant qu'elle peut recommencer à tout moment, après la stabilisation de la situation épidémiologique du pays.

À cette fin, le bureau provincial de Cuanza Norte de l'Éducation, crée déjà les conditions pour que chaque classe n'ait que 25 élèves, respectant ainsi la distance entre élèves recommandée.

A Moxico, province de l'est d'Angola, les enseignants conseillent uniquement la reprise des cours dans le lycée et l'enseignement supérieur, en tenant compte de la maturité des élèves et des étudiants dans ces cycles d'enseignement.

Les enseignants disent que la désorganisation dans les écoles primaires locales, en particulier, et dans le pays, en général, notamment le grand nombre d'élèves dans les salles de classes, concerne un risque de contamination massive.

A Zaïre, les agents de l'éducation de la commune de Mbanza Kongo, conditionnent la réouverture des écoles à l'amélioration des mesures de biosécurité dans les établissements.

Préoccupés par le fait que les écoles puissent être l'objet d'une contamination massive, les responsables des établissements scolaires interrogés par l'ANGOP soulignent le manque de capacité financière pour l'achat de matériel d'hygiène des mains dans les écoles, y compris l'absence de canalisations d'eau et de systèmes d'eau potable afin de garantir des mesures de biosécurité.

Concernant les carences relevées par les parents et les enseignants, le secrétaire provincial du Zaïre du Syndicat des enseignants (SINPROF), Mambwene Ernesto António, a déclaré que le pays n'avait pas de conditions minimales de sécurité pour la reprise des cours.

Dans la province de Cuando Cubango, les agents du secteur de l'éducation disent que la reprise des cours nécessite non seulement la création de conditions de biosécurité, mais surtout psychologiques, motivationnelles et d'évaluation du comportement des élèves après cette longue période sans cours, à cause du Covid-19.