Maroc: Vahid Halilhodzic expose l'identité et la philosophie de jeu au sein de l'EN

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a exposé, lors d'une rencontre tenue au Complexe Mohammed VI de football avec la Direction technique nationale (DTN) et en présence des responsables des différents départements, des entraîneurs des sélections nationales des jeunes catégories ainsi que leurs adjoints, l'identité et la philosophie de jeu au sein de l'équipe A.

Dans le cadre de la coordination entre les sélections nationales et les composantes de la DTN, le sélectionneur national a également présenté les défis sportifs, physiques et mentaux auxquels font face les joueurs et a fait part de ses conseils et orientations aux différents joueurs dans les différents postes en matière de préparation physique, régime alimentaire et d'accompagnement médical et psychologique.

Dans un communiqué publié sur son site, la Fédération a rappelé que cette rencontre a été organisée en application des objectifs de la FRMF visant à établir une communication institutionnelle entre les acteurs du développement du rendement des sélections nationales.