Cameroun: Stanley Enow, artiste musicien - « Cette chanson est un bout de ma vie »

A peine sortie, la chanson «My Way» est déjà très appréciée du public. Pari tenu ?

« My way » ! C'est toute ma vie. Et j'ai voulu la partager avec les chanteurs Locko et Tzy Panchak en chanson. C'est le son d'un Cameroun et d'une Afrique meilleurs, parce que cela montre à quel point l'union fait la force. Effectivement, « My Way » a été très bien accueilli depuis sa sortie. Je pense que c'est la force que le peuple me donne à nouveau pour que j'aille toucher le sommet. Je pense que ça ne fait que commencer. Le pari sera tenu le jour où le stade Omnisports de Yaoundé affichera complet grâce à cette chanson.

Vous avez récemment fait une tournée hors du pays pour découvrir d'autres horizons artistiques. Que retenir de ce périple ?

C'est une satisfaction énorme au départ, mais après tu t'y habitues parce que tu voyages beaucoup. Le plus marquant, c'est le fait que le label camerounais devienne de plus en plus respecté à travers l'artiste que je suis. Grande est ma fierté lorsque je rencontre des icônes mondiales de la musique comme Janet Jackson, la sœur du défunt roi de la pop musique, Michaël Jackson, ou encore l'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama, grâce à la musique. Sur le plan local, mes rapports avec tout le milieu artistique au Cameroun et dans le monde sont très bons. D'aucuns précisent que je suis apprécié et même pris comme un modèle. J'en suis honoré et le meilleur reste à venir.