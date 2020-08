Madagascar: Football / Ligue des champions - Fidy Rasoanaivo voit une victoire du PSG

Fidy Rasoanaivo a tout donné au football malgache avant d'aller s'établir avec succès Maurice.

La finale de la Ligue des champions de dimanche est au centre de toutes les discussions. Les avis sont partagés. Fidy Rasoanaivo, l'un des meilleurs milieux de terrain que Madagascar ait jamais eu, estime pour sa part que le PSG a les moyens d'aller jusqu'au bout. Explications.

Quel est votre pronostic pour cette finale de la Ligue des champions ?

« Ce n'est pas facile de dire qui va gagner entre deux équipes qui ont beaucoup de points communs. Elles sont entraînées par des techniciens allemands. Elles évoluent toutes les deux en 4-2-3-1. Elles ont des milieux de terrain très solides. Elles ont des hommes capables de faire la différence notamment Neymar, Mbappe et Di Maria côté parisien et Muller, Gnabry et Lewandowski chez les Allemands. »

Mais qui sera le gagnant au bout ?

« Je vois le PSG gagner par 3 buts à 2. Je m'explique. Le PSG d'aujourd'hui est capable d'élever son niveau de jeu. Il a en plus un temps de repos plus long que celui des Allemands. C'est très important car j'ai constaté lors du match contre Lyon que Müller et Lewandowski étaient fatigués et qu'ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Mais qui sait, ce sont des Allemands capables de se transcender dans les grands rendez-vous. Ce que le PSG n'a peut-être pas, mais attention car à défaut, Paris a aussi des joueurs très expérimentés. Reste à espérer que Mbappe et ses amis parviendront à évacuer la pression même si cela ne sera pas facile face à cet adversaire et ses nombreux titres. Nous le vivons aussi au FC BFV ou en équipe nationale quand on rentre au stade de Mahamasina avec la peur au ventre. La peur de mal faire et surtout du public. »