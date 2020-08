Madagascar: Film - Madagascar a little wild sur le point de sortir

L'enfance des personnages principaux de Madagascar sera narrée dans la série Madagascar: a little wild

Attendu aux Etats-Unis, la série Madagascar va bientôt être diffusée à travers les plateformes de vidéos à la demande Hulu et Peacock. Cette diffusion du 7 septembre aura pour titre Madagascar: a little wild. Produit par de grandes firmes comme The Walt Disney Company ou 21st Century Fox, l'audience estimée pour cette nouvelle série pourrait atteindre les 27 millions de personnes. « Inspiré par la franchise à succès Madagascar, retrouvez l'équipage amusant du Zoo - Alex, Marty, Melman et Gloria - alors qu'ils naviguent dans le zoo de Central Park et la grande ville dans la toute nouvelle série DreamWorks », ont annoncé les producteurs il y a une semaine.

Le synopsis révèle que les quatre personnages fétiches de Madagascar, le film, vont être retrouvés durant leur enfance. Madagascar: a little wild présente l'équipe encore enfants, résidant dans leur habitat de sauvetage au zoo de Central Park. Ils sont peut-être petits, mais comme tous ceux qui atterrissent à New York, ces petits ont de grands rêves et Madagascar: A Little Wild suivra toutes leurs aventures. Les producteurs de Kung Fu Panda ont mis la main à la pâte pour accoucher de ce dérivé. Les voix des stars tels Tucker Chandler, Shaylin Becton, qui a joué dans Fast & Furious : Spy Racers, Luke Lowe, Jasmine Gatewood, Eric Petersen doubleront les héros de Madagascar: a little wild.