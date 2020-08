Madagascar: Helikanto Rakotovololona - « Une maîtrise insuffisante de la langue peut constituer un obstacle à la réussite scolaire »

interview

La chercheuse est convaincue sur le rôle clé de la langue dans l'apprentissage scolaire

Helikanto Rakotovololona, doctorante en science de l'éducation, sort des sentiers battus pour enrichir le débat sur le système éducatif toujours en quête d'un équilibre, et aborde les enjeux des langues au cœur des apprentissages de toutes les disciplines scolaires. Interview exclusive.

A votre avis, quel rôle la langue joue-t-elle dans le processus d'apprentissage ?

Pour améliorer l'enseignement des contenus disciplinaires, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention à la langue en tant que support et vecteur de sens. - la maîtrise de la langue tenue pour « correcte » ou de certains genres propres à l'école joue un rôle crucial. Chacun sait qu'une maîtrise insuffisante de la langue ou l'emploi d'un registre inadéquat peut constituer un obstacle à l'acquisition des connaissances et à la réussite scolaire, surtout pour les groupes d'apprenants dits vulnérables (issus de milieux défavorisés ou de groupes marginalisés). Par exemple, être « bon » en sciences suppose savoir bien parler ou écrire de manière scientifique, selon les conventions spécifiques aux sciences. Par conséquent, acquérir des connaissances à l'école, nécessite une familiarisation avec les formes de communication propres à la communauté qui produit ses connaissances, et de s'en approprier certaines, au moins à un certain degré.

Pourquoi accorder autant d'importance à l'enseignement de la langue ?

L'importance de l'enseignement de langue est essentielle pour créer des situations de débat, des dialogues sur des sujets pour lesquels les positions peuvent s'opposer. C'est, par exemple, le cas en sciences exactes et humaines, en mathématiques, selon ce que l'on « voit » et ce que l'on « croit ». Les enseignants peuvent ainsi installer, autant que faire se peut, des moments de travaux de groupes d'élèves, moments de résolution dans lesquels les tâches se répartissent, les avis s'expriment, les consensus se construisent à la lumière de l'expérience(en se confrontant à la réalité), avant d'être soumis à l'accord (la validation) avec le savoir de référence, mais sans lui donner de statut immuable. Les échanges oraux maîtrisés d'arguments sont centraux dans les apprentissages transversaux, et l'enseignement de langue y joue un rôle prépondérant.

Votre approche ne risque-t-elle pas d'handicaper l'apprentissage des autres disciplines scolaires ?

Toutes les disciplines ne peuvent être cloisonnées, séparées les unes des autres donc, il s'avère nécessaire de décloisonner afin de pouvoir justifier l'approche systémique sur laquelle l'enseignement et l'apprentissage devraient être axés. Cette démarche systémique est constructiviste. Elle ne s'attarde pas sur l'analyse en profondeur des causes des problèmes. Son but est d'innover et prendre de vitesse les concurrents alourdis par les pesanteurs de la pensée analytique et linéaire. Car, chercheurs et enseignants s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'apprendre une discipline va bien au-delà de l'apprentissage de savoirs factuels. L'acquisition du savoirs dans des disciplines dites non linguistiques demande également la maîtrise de la langue qui rend les apprentissages possibles, car tout apprentissage scolaire implique un travail langagier.

Quelle solution préconisez-vous pour concrétiser votre approche ?

Je pense qu'il faut dans un premier temps, non seulement définir une politique linguistique éducative stable et pérenne, mais aussi et surtout planifier et aménager sa mise en œuvre. Après, il est fondamental d'identifier les contributions essentielles des différentes disciplines scolaires au socle commun des connaissances et de compétences. Mais la formation des enseignants, acteurs de changement et d'innovation, est aussi un élément clé.