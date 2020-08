Madagascar: Football - Orange Proleague Vers une deuxième édition plus prometteuse

Les organisateurs et leurs partenaires, ainsi que les clubs concernés, mettront tout en œuvre pour redoubler d'efforts en reprenant dans les meilleures conditions possibles la saison 2020-2021.

Avec la pandémie de covid-19, l'arrêt de la compétition pour cette saison 2019-2020 frustre les 12 clubs engagés depuis le mois d'octobre 2019, ces derniers ne pouvant exprimer leurs talents et espérer décrocher le graal tant recherché de champion de Madagascar. Orange Madagascar, l'opérateur en téléphonie, le sponsor de la compétition a déjà rempilé pour la prochaine saison. Totalement investi et souhaitant apporter sa contribution au développement du football de club malagasy, la compagnie de télécommunication a assuré avant et pendant la crise, l'interaction avec les amoureux du ballon rond à travers ses animations pendant les matchs et les jeux quizz sur les réseaux sociaux.

Avec cette formule de compétition, l'objectif auquel s'est engagée la première édition Orange Pro League a été réalisé : relancer l'engouement autour du football local, et à en croire l'importance croissante de l'affluence aux guichets à Mahajanga, Toliara, Toamasina, Fianarantsoa, et Antananarivo. Il est certain que les fans attendent avec impatience la prochaine saison. Sur le volet communication, il est planifié d'uniformiser les outils et d'utiliser la même charte graphique pour tous les clubs.

Une stratégie de communication de proximité en provinces sera développée et un espace pour les sponsors notamment Orange, sera dédiée sur les lieux de rencontres. D'autres défis seront lancés par les organisateurs pour la saison 2020-2021, et surtout sur le lancement d'un ballon officiel en collaboration avec un équipementier international.