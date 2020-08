Madagascar: Basket sur fauteuil - Va pour la formation des arbitres

La FIBA n'a pas délaissé les arbitres de basketball sur fauteuil.

Les formations s'enchaînent dans le monde du ballon orange. Et pour une première fois, la Fédération internationale de basketball (Fiba) lance une formation en ligne dédiée aux arbitres de basketball sur fauteuil. En effet, après tant de formations réalisées précédemment, entre autres, celle des arbitres, celle sur les officielles techniques et celle des dirigeants, voilà une autre idée pour que les acteurs du basketball ne perdent pas le temps en cette période de crise sanitaire engendrée par la Covid-19.

D'autant plus que les rencontres régionales et continentales sont reportées pour la prochaine saison, ainsi il y aura plus de temps libre pour enrichir les compétences des arbitres. D'après l'organisateur, cette formation pour les arbitres de basketball sur fauteuil se déroulera en deux étapes.

La première étape s'étalera les 29 et 30 août, tandis que la deuxième aura lieu les 19 et 30 septembre. Selon les explications, la participation sera ouverte à tout le monde. D'ailleurs, l'objectif est de promouvoir et de vulgariser cette discipline sportive des personnes en difficulté physique. Les intéressés doivent aviser en avance le responsable de la commission. Ainsi, ceux qui possèdent un ordinateur et une connexion internet, pourront suivre les cours par correspondance.

En outre, le siège de la Fédération aux 67ha sera disponible pour ceux qui n'ont pas d'outils informatiques. Pour le bon déroulement de ce projet, la Fiba l'a confié à la fédération malagasy en collaboration avec Madagascar Paralympic Committee (MPC).