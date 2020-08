Madagascar: « Live facebook » - Kiaka renoue en ligne avec les férus du rock

Une grande communion musicale en perspective, c'est ainsi que s'annonce les retrouvailles avec Kiaka demain. Toujours aussi électrisant, le groupe égayera votre journée de nostalgie.

Le temps d'un rendez-vous dominical inédit, Kiaka se redécouvre pour le plus grand plaisir de ses milliers de fans. Tout feu et toute flamme dehors comme à ses habitudes, l'un des mythiques, si ce n'est sans doute le plus populaire des groupes de rock de la Grande île, nous revient.

C'est en ligne, via le réseau social facebook que la bande à Nini s'affiche à nouveau avec un concert virtuel qui s'annonce électrisant à souhait. De même, à l'instar de ses pairs avant lui qui ont tous fait preuve d'une grande maîtrise de cet exercice tout au long de ce confinement, le groupe se plaira surtout à raviver la nostalgie de ses inconditionnels.

Rendez-vous est ainsi donné demain à 15 heures tapantes, où Nini et ses fidèles camarades de toujours mettront un point d'honneur à revisiter ses plus grands tubes depuis chez eux. Toujours aussi proches de ses fans, Kiaka est plus qu'impatient de retrouver le public, cet événement étant pour lui les prémices de retrouvailles prochaines qui seront sans doute encore plus chaleureuses et conviviales.

Carrière

Avec près de trente-cinq ans de carrière au compteur, Kiaka transcende les férus de rock de tous âges et de tous horizons. Se plaisant aussi bien à chanter les valeurs du rock en soi, le groupe brille par son esprit fraternel, mais également sa proximité avec le public, ainsi que sa bonne humeur. De même, il enchante également à travers ses ballades romantiques que ses chansons qui illustrent une touche d'engagement envers la société. Demain après-midi, c'est un condensé de tout cela que le public aura le privilège de retrouver à nouveau. Le tout en découvrant par la même occasion l'antre même de nos rockeurs, là où leur musique s'anime le plus, à savoir chez eux.

L'interaction sera tout aussi bien à l'honneur entre Nini et le public lors de ce « live facebook », l'occasion déjà de pouvoir discuter de la célébration prochaine de ses trente-cinq ans de scène du groupe annoncé pour l'année prochaine. De « Izy roa kely » à « Atolotro anao » en passant par « Ilay mahantra », Kiaka vous envoûtera par la nostalgie des années 80 à aujourd'hui.