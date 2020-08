Madagascar: Trafic de stupéfiant - Trois kilos de drogues dures saisis en fret

Avec la suspension des vols commerciaux, les trafiquants de drogue se tournent vers les vols cargo.

Au bilan, la Brigade des stupéfiants de la douane malgache annonce une saisie de drogues dures d'un poids total de 3 kilos 756 grammes. Il est confirmé qu'aucune situation ne freine les trafiquants malgré l'actuelle suspension des vols commerciaux due à la fermeture des frontières. Les trafics sévissent toujours et trouvent d'autres moyens via les frets et cargo.

« À l'heure où les vols commerciaux sont encore suspendus, les trafiquants rivalisent de créativité pour faire passer leurs marchandises à travers les frets des avions cargo. L'administration se donne les moyens pour limiter le trafic en renforçant le système déjà en place, à savoir les renseignements, fruits de collaborations avec les différentes entités impliquées dans la Gestion coordonnée des frontières (GCF) et l'imagerie scan » expliquent un responsable auprès de la direction générale de la douane.

Le 22 juin 2020, 1063 grammes d'héroïne dissimulés dans les parois d'un réfrigérateur, à destination de Douala et 1593 grammes cachés dans les parois d'une glacière, à destination de Libéria. Le 11 août 2020, 500 grammes de métamphétamine, dissimulés dans le moteur d'un aspirateur, en provenance de Kampala Ouganda. Tandis que le 19 août, 600 grammes d'héroïne cachés dans la doublure de fond de paniers artisanaux en fibre naturelle à destination de Sydney.

Plaque tournante

Le Service de surveillance et de lutte contre la contrebande (SSLC) redouble d'efforts pour continuer à améliorer ses performances, pour réprimer la fraude organisée et la contrebande qui appliquent des techniques de plus en plus complexes, en l'occurrence, démanteler les réseaux de trafics de drogue dont Madagascar est désormais une plaque tournante.

La marchandise saisie est actuellement sécurisée, gardée par la Direction générale des douanes en attendant la décision de justice ordonnant sa destruction dont la demande a été envoyée et en attente au niveau du pôle anti-corruption. Une brigade canine est aujourd'hui en cours de gestation, en partenariat avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), et sera bientôt fonctionnelle.

« L'infrastructure pour le chenil est prête et la douane est en attente de la livraison des chiens renifleurs. La mise en place de cette brigade canine contribuera grandement à la sécurisation du territoire. Le Chef SSLC, soutenu par le Directeur des services extérieurs et le Directeur général, lance un appel à la coopération des citoyens pour dénoncer tout cas de trafic pour ensemble protéger notre pays. Madagascar est actuellement une plaque tournante mais les choses peuvent dégénérer, la protection de notre territoire est une affaire de tous. Le numéro vert de la DGD, 360, est disponible pour recevoir toute information, en toute discrétion et sécurité » rajoutent les responsables de la douane.