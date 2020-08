Cote d'Ivoire: Elections FIF - Yaya Touré «Cyril Domoraud se sert de l'AFI à des fins personnelles»

Yaya Touré ne digère toujours pas le manque de soutien de l'Association des Footballeurs Ivoiriens (AFI) à Didier Drogba. Revenant sur le sujet dans une interview accordée à Abidjan Sports, le milieu de terrain ivoirien n'a pas hésité à indexer directement Cyril Domoraud qui, en sa qualité de premier responsable de l'AFI, a préféré donner la parrainage de l'organisation à un autre candidat. Une attitude qu'il ne comprend pas.

« Que notre association de joueurs ait choisi de soutenir un autre candidat constitue une faute majeure, un grave manquement à ses obligations et à sa mission. J'ai eu beau essayer de comprendre, j'ai eu beau écouter les arguments de Cyrille Domoraud, je ne comprends toujours pas. Mais le mal est fait », a déploré Yaya Touré.

«Si Didier était si inutile que cela, comment est-il possible que Cyrille Domoraud ne s'en soit rendu compte qu'au bout de onze ans et au moment même où Didier présente sa candidature à la présidence de la FIF et que l'AFI cherche, par tous les moyens, à justifier son soutien à un autre candidat ? Et s'il en avait conscience depuis plusieurs années, pourquoi n'a-t-il pas évoqué la question avec Didier ou posé le problème lors des Assemblées générales de l'AFI ?», s'est interrogé l'ex-capitaine des Eléphants.

Pour Yaya Touré, les choses doivent changer au niveau de l'association.

« Il se sert de l'AFI à des fins personnelles et dessert les footballeurs ivoiriens. (... ) C'est grotesque et honteux ! Que fait-on de la pétition signée par plus de 350 joueurs et joueuses des championnats d'élite de Côte d'Ivoire, qui ont massivement demandé à l'AFI d'apporter son soutien à Didier Drogba ? Que fait-on de l'appel de la plupart des joueurs de l'équipe nationale et de ses capitaines, qui va dans le même sens ? Cette mascarade, ce n'est pas ce que l'on attend d'une association comme l'AFI. De toute évidence, et nous sommes nombreux à le penser, cela doit changer... », a conclu l'ancien joueur de Manchester City.