Sénégal: Bafétimbi Gomis - Le Franco-Sénégalais victime d'un malaise en plein match !

L'attaquant franco-sénégalais Bafétimbi Gomis a été pris d'un nouveau malaise lors du match entre Al-Ahli et Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le joueur de 35 ans a assuré depuis qu'il se sentait mieux.

Bafetimbi Gomis, maçın 12. dakikasında fenalaşarak sağlık görevlileri tarafından oyun dışına alındı..

Geçmiş olsun Bafetimbi Gomis.. 🙏🏻 @BafGomis

pic.twitter.com/OlCuZB8coO

- gica ile transfer nöbeti (@gicabey) August 20, 2020

« Plus de peur que de mal », a finalement rassuré Bafétimbi Gomis, sur les réseaux sociaux. Alors qu'il était sur la pelouse avec son équipe d'Al-Hilal dans le cadre de la 26eme journée du championnat d'Arabie saoudite contre Al-Ahli (victoire 2-1 de ces derniers), l'attaquant a été pris d'un malaise. À la 12eme minute après une sortie en corner, le Français visiblement gêné à la poitrine, s'est agenouillé sur la pelouse avant de s'allonger, nécessitant l'intervention des secouristes. Rassurant sur son état de santé, Gomis a même pu reprendre le match et le terminer.

Thanks for your many messages.

More fear than harm.

We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.

Thanks again, your lion who loves you very much.

🤲🏿💙🐾 pic.twitter.com/kMimATY5Ya

- Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 20, 2020

Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que Gomis est victime de ce type de malaise, ce fut le cas également à Galatasaray (en 2018) et à Swansea (en 2016).

Auteur de 20 buts en 24 apparitions cette saison en Saudi Professionnal League, "La Panthère" est liée au club saoudien jusqu'en juin 2022.