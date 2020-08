Congo-Brazzaville: Semaine mondiale de l'allaitement - 50% de nourrissons ne bénéficient pas de lait maternel

Ce constat a été fait par l'administratrice chargée de Nutrition de l'Unicef, Annie Mitelezi, au cours d'une journée d'information organisée dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, prévue du 17 au 24 août, à l'intention des professionnels des médias, membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE).

Quoique les efforts soient fournis pour promouvoir l'allaitement maternel en RDC, certains nourrissons sont privés de ce droit. Ce qui les expose à la malnutrition pouvant entraîner la mort. Selon l'Unicef, il est possible de changer cette tendance. Pour ce faire, explique Annie Mitelezi, les médias ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation de la population pour arriver à atteindre 80% d'allaitement d'ici 2025 selon l'objectif que le pays s'est assigné.

Abordant dans le même sens, le chef de division des interventions au Programme national de nutrition (Pronanut), Toussaint Tusuku Noti, exhorte les médias à encourager l'allaitement maternel exclusif dès l'heure qui suit l'accouchement jusqu'à six mois. De même, l'allaitement maternel continu jusqu'à vingt-quatre mois, encore plus sous la covid-19.

A l'entendre parler, le coût du non-allaitement en RDC chaque année demeure très élevé. « Le pays rapporte près de vingt-sept mille décès d'enfants de moins de deux ans causés par la diarrhée et la pneumonie. ». La tendance de ces chiffres, fait-il savoir, sera inversée si les pratiques d'allaitement maternel optimal sont respectées en RDC. « Par conséquent, le gouvernement et les partenaires ont l'obligation de faire le plaidoyer pour promouvoir l'allaitement », recommande-t-il.

La RDC avec l'appui de ses partenaires dont l'Unicef œuvre pour réduire le taux de mortalité infantile. L'allaitement exclusif au sein jusqu'à six mois est l'une des stratégies. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé publique mène, depuis le 17 août, une campagne dénommée "plus fort avec le lait maternel uniquement".

Cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer vise à améliorer la couverture de l'allaitement maternel exclusif, sans eau afin d'inverser la tendance de la malnutrition au pays. Au cours de cette campagne, il sera question d'informer les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les entreprises, les associations, les médias, les communautés et les familles de l'importance de promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel.

Aussi un plaidoyer sera-t-il mené aux niveaux national et provincial avec objectif d'accroître les investissements et les changements politiques en faveur de l'allaitement maternel afin d'atteindre la cible nationale et mondiale d'ici 2025.

Les avantages du lait maternel

Les bienfaits de l'allaitement maternel ne sont plus à démontrer. Les différentes études menées dans ce domaine attestent que le lait maternel présente plusieurs avantages aussi bien pour la santé de l'enfant que celle de la mère.

La composition du lait maternel est la plus adaptée aux besoins du nourrisson. Elle varie chaque jour afin de s'ajuster à sa croissance et son développement. Le colostrum (le premier lait jaunâtre qui monte juste après la naissance), contient des substances riches et des anticorps bénéfiques pour la protection du bébé. Il possède également un effet laxatif qui va aider aux premières selles.

Grâce à ses apports nutritionnels, l'allaitement maternel procure de nombreux avantages à l'enfant, notamment la protection contre les infections dont les infections digestives, urinaires et pulmonaires, la diminution des troubles digestifs, la baisse des risques d'anemie et de mort subite, la prévention des allergies (eczéma, asthme) chez les bébés prédisposés, la contribution à la synthèse des membranes cellulaires, dont celles du système nerveux central et la réduction des risques d'obésité, de diabète et de problèmes d'orthodontie.

Allaiter est également bénéfique pour la maman. En effet, les contractions provoquées par les tétées contribuent à la remise en place de l'utérus. Parmi les autres avantages, on note : une perte de poids, la création d'un lien particulier entre la mère et l'enfant grâce à l'échange, au plaisir et à la tendresse du moment, une diminution du risque d'anémie, de cancer du sein et des ovaires et d'ostéoporose après la ménopause.