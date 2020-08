Congo-Brazzaville: FBCP - Un S.O.S. en faveur des prisonniers

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) exhorte les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) à améliorer la situation des prisonniers et d'autres détenus préventifs.

Dans cette énième alerte du genre lancée le 21 août 2020, cette association de défense des droits de l'homme établie en RDC a constaté la rupture des stocks en nourriture et en médicaments dans les différentes prisons et maisons de détention du pays. Son président Emmanuel Adu Cole a demandé à l'Etat congolais « d'agir très vite pour éviter le drame avec des morts massives qui pointent à l'horizon ».

Pour Emmanuel Cole, « il est temps que les autorités, les personnes de bonne volonté ainsi que les humanitaires interviennent pour prévenir les évasions, les décès et le soulèvement des personnes en détention ». Cet activiste indique « qu'il est plus que nécessaire que le respect des droits des détenus ne soit plus violé comme le cas à répétition ».

Il est, en effet, rappelé que la FBCP mène, depuis quelque temps, un plaidoyer en faveur des prisonniers. Dans cette action, l'ONG appelle à l'amélioration des conditions carcérales et de détention, des procédures devant les juridictions du pays ainsi que l'amélioration des conditions de travail des magistrats et autres personnels de la justice. Depuis l'apparition du coronavirus, la FBCP insiste sur l'application des mesures prises par les autorités congolaises dans le cadre de la riposte à cette maladie dont le désengorgement des prisons et autres maisons d'arrêt, par la libération massive des prisonniers identifiés pour bénéficier de cette mesure.