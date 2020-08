Congo-Brazzaville: Armée - L'Asadho plaide pour la régularisation de la paie des militaires inactifs

L'ONG note qu'il était « urgent de mettre fin à la discrimination dont ils sont victimes ».

L'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) s'est dite très préoccupée par l'inaction des autorités civiles et militaires face aux dénonciations faites par les militaires inactifs relativement à ce que « ces derniers qualifient de détournement d'une partie de l'argent destiné à la paie de leur solde ». L'ONG, qui dénonce cette injustice, estime qu'il n'est pas acceptable que les personnes qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la nation soient traitées de la sorte.

L'Asadho dit, en effet, attendre du président de la République de prendre des mesures urgentes pour que tous ces militaires inactifs soient rendus actifs dans l'armée et d'ordonner une enquête sur l'enveloppe salariale réellement destinée à la paie de ces militaires. L'organisation appelle le ministre de la Défense de veiller à ce que la prochaine paie de ces militaires inactifs corresponde à celle des militaires actifs conformément aux engagements pris par le gouvernement et de prendre des mesures conservatoires contre tout agent de l'armée qui serait impliqué dans le détournement d'une partie de la soldé de ces militaires inactifs.

Cette ONG relève, dans son communiqué du début du week-end, qu'en 2006, 49 769 militaires dont plusieurs sont déjà morts à cause de l'état d'abandon où ils sont, ont été mis à la disposition du ministère des Affaires sociales, en attendant leur mise à la retraite par l'autorité compétente, avec le droit au bénéfice d'une solde mensuelle égale à celle des militaires actifs.

Mais, note l'Asadho, malgré leurs revendications orientées en son temps vers le vice-Premier ministre et ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (2015), l'Inspection générale des Forces armées de la république (2018), le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (2018) et le secrétaire général à la Défense nationale (2020), ces militaires inactifs n'ont jamais été retraités et ne reçoivent pas, jusqu'à ce jour, une solde égale à celle des militaires actifs.

Aussi, l'association indique-t-elle que la solde des militaires actifs a été augmentée plusieurs fois alors que la leur n'a pas bougé. « A ce jour, chacun d'eux touche environs 30 mille francs congolais (FC), soit 15 dollars américains (USD) , alors que les militaires actifs touchent, pour le moins gradé, environs 200 mille FC, soit 100 USD », a fait savoir cette organisation qui note que ces militaires estiment que la différence entre leur solde et celle ceux qui sont actifs pourrait être détournée à un niveau donné de la chaîne des dépenses liées à leur paie.

Pour l'Asadho, cette dénonciation appelle à l'ouverture d'une enquête devant déterminer la direction que prend la différence du solde de la rémunération non versée aux soldats inactifs et établir les responsabilités en cas de besoin. « Vu la misère dans laquelle ces militaires inactifs sont placés par le gouvernement congolais, il est urgent que des mesures soient prises pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages liés à leur statut dans la mesure où c'est l'Etat congolais qui les a mis à l'écart », a insisté l'ONG.