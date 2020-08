Cameroun: Formation - Des Congolais à l'honneur à l'Institut des relations internationales du Cameroun

Quatorze ressortissants de la République du Congo viennent de regagner le pays après une formation de dix mois à l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) où ils ont occupé la tête du peloton de la 48e promotion des stagiaires en diplomatie et protocole.

Au titre de l'année académique 2019-2020, l'IRIC a accueilli les stagiaires venus du Cameroun, du Congo et du Niger pour la filière diplomatie et protocole. Une option ouverte aux personnels des administrations publiques et privées de divers pays désireux d'améliorer leurs connaissances en relations internationales.

« Cette formation est pour moi une porte d'accès à la grande famille de la diplomatie, car en tant que journaliste il était important de comprendre des mécanismes diplomatiques et des relations internationales », indique Marien Ibara, major de cette promotion.

Concernant la coopération entre le Congo et le Cameroun, il estime qu'elle est « dynamique et constitue un modèle au niveau de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ».

Créé en avril 1971, l'IRIC assure la formation des ressortissants camerounais et africains. Il accueille depuis une quarantaine d'années les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères du Congo pour des formations en diplomatie et relations internationales.

Avant de rentrer au pays, les quatorze stagiaires congolais ont été reçus à Yaoundé par l'ambassadeur du Congo au Cameroun, Valentin Olessongo, qui les a congratulés d'avoir honoré le pays en réalisant de bons résultats à l'issue de leur formation. Il s'est engagé à œuvrer pour que les formateurs congolais puissent participer dans les enseignements à l'IRIC.

Le Congo et le Cameroun disposent des projets d'intérêt commun dans le cadre de leur coopération bilatérale. Les deux pays ont mis au point un projet de route reliant les localités de Ketta (Congo) et Djoum (Cameroun). Cette voie d'intégration sous-régionale est entièrement bitumée du côté congolais.

En matière d'éducation, les deux Etats ont développé le projet de construction de l'université inter-Etats Congo-Cameroun basée à Sangmélima en terre camerounaise. Ils caressent également l'envie de réaliser au niveau de leur frontière commune le projet du barrage hydroélectrique de Chollet d'une capacité de 600MW, ainsi que celui de connexion par fibre optique grâce à l'appui de la Banque africaine de développement.