Congo-Brazzaville/Swaziland: Eliminatoires CAN 2022 - La double confrontation Congo-eSwatini fixée en novembre

Le nouveau programme des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations(CAN), Cameroun 2022, a été présenté par la Confédération africaine de football(CAF). La rencontre Congo-eSwatini, en aller-retour, aura lieu entre le 9 et le 17 novembre prochain.

Après leur suspension en mars dernier à cause de la pandémie à coronavirus, les éliminatoires de la CAN, particulièrement les rencontres de la troisième et quatrième journée, vont reprendre en novembre.

Deuxième du groupe I derrière le Sénégal (6 pts), le Congo (3 pts) va livrer deux matchs avec le dernier de son groupe, l'eSwatini, le 9 novembre à Brazzaville puis le17 novembre sur le terrain de l'eSwatini. Les matchs des cinquièmes et sixièmes journées, c'est-à-dire le derby retour avec le Sénégal à Brazzaville et le déplacement pour la Guinée Bissau, auront lieu entre le 22 et le 30 mars 2021.

Le Congo qui est bien parti pour obtenir son ticket pour la compétition finale au Cameroun devrait batailler dur pour conserver son avantage dans ces éliminatoires. « Nous avons là une grande occasion. Il faut agir avec beaucoup de professionnalisme, en mettant toutes les chances de notre côté. Nous devons être concentrés pour gagner ce match piège contre eSwatini. Si on fait un bon résultat chez nous, on ira à eSwatini pour peut- être chercher la qualification », indiquait le sélectionneur du Congo, Valdo Candido, lors d'une conférence de presse en mars.

La qualification tant espérée pourrait aussi dépendre des résultats de la double confrontation qui mettra aux prises le Sénégal à la Guinée Bissau (3 pts), dans la même période. Si le Sénégal gagne les deux matches, il sera qualifié et le Congo aura de l'avance conséquente sur la Guinée-Bissau.

La Coupe d'Afrique des nations de football 2022 est la 33ᵉ édition. Le pays hôte, le Cameroun, reçoit pour la deuxième fois cette compétition, après l'édition de 1972, remportée par les Diables rouges du Congo. Le déroulement de la CAN pour une deuxième fois au Cameroun est-il synonyme d'une deuxième consécration congolaise ? L'histoire nous édifiera.

Notons que par la même occasion la CAF a également dévoilé les dates des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. La première et la deuxième journée se disputeront dans l'intervalle du 31 mai au 15 juin 2021. Du 30 août au 7 septembre de la même année, se dérouleront les rencontres de la troisième et quatrième journée tandis que du 4 au 12 octobre les équipes africaines vont s'opposer dans le cadre de deux dernières journées. La période du 8 au 16 novembre est réservée aux matchs de barrage. Dans cette course vers le mondial, le Congo est logé dans le groupe H en compagnie du Sénégal, de la Namibie et du Togo.