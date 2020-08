Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Vingt-sept agents formés au dévéloppement touristique

Prévus du 26 au 1er avril, les atéliers de formation ont finalement pris fin le 15 juin, après une interruption le 7 mars en raison du confinement général causé par la Covid-19. La cérémonie de remise des diplômes placée sous les auspices de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, s'est déroulée le 19 août à Brazzaville.

Initiés par le ministère du Tourisme et de l'Environnement, dans le but de renforcer les capacités de ses agents, ces ateliers de formation ont été animés par le cabinet Eciform-Services. La ministre de tutelle a indiqué que sur un panel de près de seize formations qui lui ont été soumises, elle en a choisi sept. La gestion du courrier ; les fondamentaux et le perfectionnement du métier de secrétaire et d'assistant de direction ; l'éthique et la déontologie administratives dans les lieux de travail ; les techniques de rédaction administratives ; l'archivage et le classement des documents papiers et numériques font partie de différents thèmes abordés au cours de cette formation.

Le cabinet Eciform a encouragé la ministre Arlette Soudan Nonault à continuer dans cette lancée pour l'amélioration des performances des administrations publiques, dans le cadre de la Gestion axée sur les résultats. Des recommandations ont été prises à l'issue de cette formation. Il s'agit, entre autres, de l'organisation des séances d'échanges par l'ensemble des participants ayant pris part aux différentes formations ; la mise en place d'un plan d'action au niveau du cabinet de la ministre dans le but d'améliorer les techniques de travail, de capitaliser et de pérenniser les compétences acquises lors des formations ; la souscription en fonction des disponibilités financières des services de coaching et d'accompagnement personnalisé des participants des deux premiers modules et celui de l'archivage ; la souscription à une formation sur les techniques de gestion de temps et des priorités.

Après avoir reçu leurs attestations, les apprenants ont loué l'initiative du ministre visant à renforcer leurs capacités.

Notons que le cabinet Eciform-services, créé par des Congolais évoluant dans le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées depuis plusieurs années, dispose d'une base de données de près de trois cents experts congolais qualifiés dans plusieurs domaines, très expérimentés.