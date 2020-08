Afrique de l'Est: Coopération - Augmentation des exportations de la CAE vers la RDC

L'information est contenue dans une nouvelle étude intitulée «Les opportunités commerciales en République démocratique du Congo», publiée conjointement par le Conseil des entreprises de l'Afrique de l'Est et l'agence allemande de développement.

Les résultats de l'étude établissent que les exportations de la CAE vers la République démocratique du Congo (RDC) s'élevaient à 7,4 milliards USD en 2018. Ce chiffre représente une croissance de 13,1%, La RDC a postulé pour rejoindre la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)). L'étude a ainsi été réalisée dans le but d'accroître les connaissances sur les opportunités commerciales en RDC pour les petites et moyennes entreprises (PME) de la CAE.

Selon l'étude, la RDC offre de grandes opportunités de marché aux PME de la CAE pour exporter des plastiques et du caoutchouc, des produits alimentaires transformés, des textiles et du cuir. En soulignant les catégories de produits les plus recherchées, explique-t-on, l'étude permettra aux PME de la CAE de réaligner et de concentrer leurs opérations pour qu'elles correspondent aux opportunités croissantes en RDC. L'étude identifie également les principaux marchés fournisseurs de la RDC, pour permettre aux PME de jauger ou même de se positionner par rapport à la concurrence.

Peter Mathuki, CEO de l'East African business Council a ainsi exhorté les gouvernements des États partenaires de la CAE à créer un environnement commercial propice pour que les PME puissent accéder au marché de la RDC. Ainsi, a-t-il fait savoir, afin de renforcer et d'officialiser les liens commerciaux, les États partenaires de la CAE doivent accélérer l'admission de la RDC au sein de la CAE

Le Rwanda exporte le plus

L'étude indique ainsi que sur les six pays qui composent la CAE, le Rwanda est celui qui a exporté le plus en RDC, avec des exportations qui ont dépassé les 37,4 millions USD, suivies par l'Ouganda qui a exporté des marchandises d'une valeur de 204 millions USD. Pour sa part, le Kenya se classe en troisième position avec 149,8 millions USD de marchandises et de produits exportés, tandis que les exportations de la Tanzanie vers la RDC ont été de 144,9 millions USD. Le Burundi est le pays qui a exporté le moins vers la RDC, avec 18,9 millions de dollars USD selon l'étude. Les produits exportés par les pays de la CAE vers la RDC comprenaient les huiles de pétrole et les huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux, de blé, de riz et de ciment ; la chaux, la chaux éteinte et la chaux hydraulique, les graisses et huiles animales et végétales.

Selon l'étude, les exportations d'huiles de pétrole de la CAE vers la RDC croissent plus rapidement que celles d'autres produits. En revanche, les principales exportations de la Tanzanie vers la RDC comprenaient les cigarettes, du nitrate d'ammonium, de la chaux, du savon et des produits tensioactifs organiques, la farine de blé et de meslin. Selon l'étude, la majeure partie du commerce entre la CAE et la RDC est concentrée dans la partie orientale de la RDC, principalement dans les frontières avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Par ailleurs, l'étude indique que la Zambie, qui n'est pas membre de la CAE, est le 3e fournisseur des importations de la RDC (866,1 millions de dollars en 2019).

Les produits importés en RDC

L'étude révèle qu'en 2019, la RDC a importé des produits alimentaires préparés d'une valeur de 514,2 millions de dollars, dont 33,3% fournis par la Zambie, qui ne bénéficient d'aucun avantage géographique par rapport aux États de la CAE. Dans cette catégorie, les produits les plus recherchés étaient : boissons non alcoolisées (55,2 millions de dollars), sucre de canne brut (49,2 millions de dollars), préparations alimentaires (37,3 millions de dollars) et biscuits sucrés (31 millions de dollars). Dans le domaine du textile, la RDC a importé des produits d'une valeur de 235,7 millions de dollars en 2019, dont 54,6% (128,9 millions de dollars) étaient fournis par la Chine.

Dans cette catégorie, les plus recherchés étaient les vêtements et accessoires vestimentaires usés (37,2 millions de dollars), tissus unis de coton (23,9 millions de dollars), tissus de fils (9,6 millions de dollars) et pantalons pour hommes ou garçons (7,9 millions de dollars). Pour ce qui est des plastiques et caoutchouc, le marché 2019 valait 284,9 millions de dollars, dont 85 millions de dollars pour les plastiques et les produits en caoutchouc respectivement. Le polypropylène (27 millions de dollars) et les polymères acryliques (24,5 millions de dollars) étaient les plastiques les plus recherchés, tandis que les nouveaux pneus - le type utilisé dans la construction et l'exploitation minière (27 millions de dollars) et les nouveaux pneus - le type utilisé pour les bus et les camions ( 12,9 millions de dollars) ont été les plus recherchés après dans la catégorie « caoutchouc ».

En 2019, des articles en cuir d'une valeur de 24 millions de dollars ont été importés en RDC, dont 21,9 millions de dollars ont été fournis par la Chine. Les catégories les plus recherchées étaient les malles, valises (14,2 millions de dollars) et sacs à main (4 millions USD).

Défis commerciaux

En termes de défis dans le commerce avec la RDC, l'étude souligne notamment les défis les plus courants qui sont les retards aux postes frontières dus aux exigences « déraisonnables » en matière d'emballage / d'étiquetage ; la classification ambiguë des produits et les demandes de documents commerciaux supplémentaires ; l'extorsion et les barrages routiers sans reçu.