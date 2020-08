Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCAP poursuit la restructuration de ses instances

Le président de la fédération de Brazzaville du Parti pour la concorde et l'action politique (PCAP), Guy Felix Manckoundia, a installé le 21 août les membres du bureau de la section Moungali dans leurs fonctions.

Le bureau que préside Jean Felix Tchicaya est composé de cinq membres. Il est secondé par André Miansinsa et Christian Milandou aux postes de secrétaire à l'organisation puis secrétaire à l'administration. Teddy Toussaint Seckolet est secrétaire aux sports et loisirs alors que Thérèse Moutouo est nommée trésorière. « Je remercie Dieu qui a permis que cet évènement se déroule comme prévu. Dès maintenant, nous nous engageons au rayonnement et à la pérennisation de notre parti à Moungali. La lutte contre le coronavirus fait partie aussi de notre combat », a indiqué Jean-Felix Tchicaya président de la section Moungali.

De même, il a été élu une commission de contrôle et évaluation, dirigée par Mme Koumba née Delphine Bouanga. Prince Toba et Jordi Mitan occupent les postes de présidente, vice-président et trésorier. Ils ont pour mission de bien organiser ce parti à Moungali.

Prodiguant des conseils aux nouveaux membres élus, Guy Felix Manckoundia a déroulé la feuille de route du PCAP Moungali. « Le chef c'est celui qui écoute les autres. Le chef c'est ce cadre qui se sert en dernier. Il faut non seulement servir mais aussi écouter les camarades. Le PCAP est un parti du centre et Moungali est au centre de Brazzaville alors, vous pouvez imaginer la lourde responsabilité qui lui incombe. Notre pays traverse une crise sanitaire due à la Covid-19. Vous devrez éduquer les militants », a-t-il signifié.

A en croire Guy Felix Manckoundia, cette opération de mise en place des instances intermédiaires du PCAP s'effectue simultanément dans plusieurs localités du Congo. Elle s'inscrit dans le cadre de l'application du statut et du règlement de cette formation politique du centre gauche.