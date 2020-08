Congo-Brazzaville: Musique sacrée - « Shamma, roi d'Israël » sort dans les bacs le 24 août prochain

Composé de six titres, l'album gospel « Shamma, roi d'Israël » de l'artiste Agapé Ngoma sort officiellement, en version physique et numérique, ce 24 août. C'est une expression de reconnaissance et d'élévation de la grandeur du créateur.

Après deux albums, « Mon jour de miracle » et « Bless the lord », sortis respectivement en 2002 et 2019, Agapé Ngoma revient au-devant de la scène avec son opus « Shamma, roi d'Israël », fruit d'une production de la maison « MNOP ». Le maxi single présente cinq titres inédits et un titre phare de son premier album « Mon jour de miracle ». Quelques titres de cette œuvre, notamment « Etonnant Yeshua » et « Bless the lord », sont disponibles depuis quelques mois sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube en attendant la sortie officielle de l'album le 24 août.

« Shammah, roi d'Israël, est l'expression de la présence de Dieu parmi nous et la possibilité de nous tourner vers lui pour tous nos besoins, qu'importe le moment ou le lieu. Je pense que cet album arrive aussi à point nommé, en cette période de pandémie où les hommes se sentent confus. Dieu est notre abri et notre secours, ne l'oublions jamais », a déclaré Agapé Ngoma, auteure de l'album.

Née dans une famille chrétienne pratiquante et bercée toute son enfance par la croyance religieuse de ses parents et l'activité artistique de son père, c'est donc naturellement qu'Agapé Ngoma, la quarantaine révolue, chante pour la gloire de Dieu. Le gospel est son genre musical artistique dans lequel elle porte sa voix avec beaucoup de passion.

Son talent dans le chant religieux qu'elle exprime aisément en lingala, kituba, français, anglais et même dans sa langue maternelle, lui a déjà valu la distinction du meilleur artiste Gospel attribué en 2003 au Benin, lors du Trophée Hosoma. Aussi, en 2004, elle fut nominée aux Kora Awards de la musique africaine dans la catégorie meilleur Gospel féminin.

Mariée et mère de trois enfants, Agapé Ngoma est titulaire d'une licence en droit des affaires et carrières judiciaires et d'un Brevet de technicien supérieur en journalisme bilingue. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre sa famille, son travail, son assemblée religieuse, l'animation de sa fondation « Compassion of Christ international » et sa carrière musicale. « Malgré un climat peu favorable aux affaires de toute nature, je me suis battue pour avoir un produit fini plaisant. J'invite donc le public à écouter et consommer mon actuel maxi single, ainsi qu'à me faire également part de leurs remarques et suggestions », a confié Agapé Ngoma.