Soudan: Le MJE et la délégation émiratie discutent à Juba des questions de paix

Khartoum — Le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE), l'un des mouvements soudanais de lutte armée dirigé par Dr. Djibril Ibrahim Mohammed, et la délégation des Émirats arabes unis au Forum de paix de Juba ont discuté des questions de paix et de stabilité au Soudan et dans la région.

Moutassim Ahmed Saleh, porte-parole du mouvement la justice et de l'égalité, a expliqué dans une déclaration à la SUNA que la réunion était franche et transparente, et a indiqué que la réunion portait sur les questions de paix et de stabilité au Soudan et dans la région en général, et la nécessité d'accélérer l'achèvement de l'accord de paix, ainsi que des relations historiques entre le Soudan et les Emirats Arabes Unis et les moyens de les développer pour le bénéfice des deux pays.

Il a déclaré que le Mouvement salue les efforts des Émirats arabes unis pour soutenir la plate-forme de négociation à Juba, et son appel à tous les frères des pays du Golfe et des pays voisins, régionaux et internationaux, à contribuer efficacement à répondre aux exigences de la mise en œuvre de l'accord de paix imminent.

Il ajouté que le mouvement appelle les Émirats arabes unis et tous ses frères des pays du Golfe et les pays de voisins africains et internationaux à conclure des partenariats et des investissements stratégiques avec le Soudan.