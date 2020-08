Congo-Brazzaville: Vie associative - Le GRT entend permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur avenir

L'annonce a été faite par David Mavoungou, président du Grand rassemblement pour la terre (GRT), lors d'un entretien accordé aux Dépêches de Brazzaville, le 21 août, à Pointe-Noire.

Créé il y a de cela une année, le GRT est une association à but non lucratif qui contribue au développement du pays. Cette association a pour vocation de mener des projets non seulement humanitaires mais aussi ceux relatifs au développement durable. À travers son programme de maraîchage nommé "vasière-ville bio", le GRT a permis à de nombreux jeunes vivant dans la ville de Pointe-Noire de se prendre en charge. L'objectif de cette activité est le curage répété de tous les cours d'eau desservant la ville océane tout en faisant des 25 m réservés à l'Etat une terre agricole.

Au cours de l'entretien, le président du GRT a signifié que son association entendait insérer toute cette jeunesse dans le cadre de l'emploi bleu et vert qui est un projet de développement durable avec comme activités le reboisement, la pisciculture, l'agriculture, l'élevage et le recyclage des produits bio.

Composé de douze mille jeunes, le GRT a déjà mené plusieurs activités au bénéfice des jeunes, notamment les réunions de prise de contact, les colloques, le planting d'arbres dans les écoles, la conscientisation des jeunes et bien d'autres. « Le GRT est là aussi pour redorer le blason de la jeunesse de la zone rouge, une zone jugée sensible par les autorités locales de par sa vulnérabilité. Cette zone inclut les quartiers de Djeno, Ngoyo, Tchimbambouka, Mpaka, Voungou, Mbota Rock et Bissongo, Loussala, Vindoulou, Movis, Nanga, Louessi et Ngouambochi. Et à travers notre programme, ces jeunes sont bénéficiaires d'un projet dont l'objectif est de se prendre en charge », a dit David Mavoungou.

Aujourd'hui, le constat fait est que plusieurs jeunes diplômés sont au chômage, cela tient souvent à l'inadéquation entre leurs compétences et les attentes des employeurs. Le GRT donne la possibilité à ces jeunes de contourner ce fait en se tournant vers l'entrepreneuriat afin de créer eux-mêmes l'emploi de leur rêve. Le grand rassemblement pour la terre a pour objectif d'œuvrer pour la protection de l'environnement et la conscientisation de la jeunesse. Cette association soutient et vulgarise la vision environnementale du gouvernement. Elle vit de dons et de legs et l'adhésion se fait gratuitement. Voulant être une association d'utilité publique susceptible d'accompagner le gouvernement dans sa mission d'alléger les souffrances de la population, le président du GRT a demandé aux autorités locales de soutenir son association afin de lui permettre de bien mener son programme.