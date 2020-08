Maroc: Révolution du Roi et du Peuple - Le FFD apprécie hautement le contenu du discours royal

Rabat — Le Front des forces démocratiques (FFD) a hautement apprécié le contenu du discours royal prononcé à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, appelant à s'en inspirer pour remporter le combat contre la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, le secrétariat général du FFD a exhorté l'ensemble des composantes du parti et tous les Marocains à œuvrer pour donner pleinement corps à la teneur du discours de SM le Roi Mohammed VI, qui incite tout un chacun à faire preuve du plus haut niveau de patriotisme et de citoyenneté sincère en ces circonstances difficiles.

Mettant l'accent sur l'impact éminemment significatif du discours auprès de tous les citoyens et les forces vives de la Nation, le parti affirme fonder de grands espoirs sur la forte symbiose entre la Haute volonté royale et l'engagement sincère et spontané du peuple marocain pour gagner le combat contre la pandémie et relever les défis de l'avenir.

Se disant conscient des exigences découlant de cette conjoncture, le FFD a réitéré sa disponibilité inconditionnelle et son engagement responsable, par le biais notamment de l'encadrement, en vue de lutter autant que possible contre la crise sanitaire et de faire face aux répercussions qui en résultent.