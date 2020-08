Maroc: Explosion à Beyrouth - Les artistes libanais saluent le geste humanitaire de SM le Roi

Beyrouth — Les artistes libanais ont salué l'initiative de SM le Roi Mohammed VI d'envoyer une aide humanitaire et médicale d'urgence au peuple libanais suite aux explosions ayant secoué le port de la capitale Beyrouth, le 4 août dernier.

Les artistes libanais ont exprimé, lors d'une visite à l'hôpital militaire de campagne déployé sur Hautes instructions de SM le Roi pour fournir des soins d'urgence à la population victime de ce drame, leur gratitude et estime pour ce geste noble du Souverain et Sa mobilisation pour prête assistance au Liban et ce, à travers la mise en place d'un pont aérien pour acheminer les aides humanitaires et médicales d'urgence, le but étant de soulager et de panser les blessures des Libanais.

A cet égard, l'artiste Walid Taoufiq, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de ses remerciements et sa gratitude profonde et sincère à SM le Roi et au Maroc, gouvernement et peuple, pour cette initiative de solidarité ayant contribué amplement à soulager les souffrances des Libanais.

Et d'ajouter que le Maroc a été à la tête des pays ayant répondu favorablement à l'appel d'aide lancée par les autorités libanaises suite à ce drame pour soutenir le peuple libanais, notant que l'initiative marocaine est un modèle à suivre en termes de valeurs de solidarité humaine.

Pour sa part, l'humoriste libanais Dabouz Dabouz a indiqué, dans une déclaration similaire, que l'initiative humanitaire et de solidarité du Maroc reflète la solidarité du Souverain avec le Liban et réaffirme une fois de plus le sens humain et de solidarité du Maroc qui a prêté assistance aux sinistrés des explosions.

Les aides et les prestations médicales prodiguées par l'hôpital militaire de campagne auront un impact positif sur les Libanais qui souffrent du manque d'infrastructures de santé détruites par les explosions, a-t-il relevé.

De son côté, l'artiste Khalil Abou Obeid a fait part de sa profonde gratitude à SM le Roi pour cette noble initiative qui soulagera les Libanais après tant de destructions provoquées par les explosions.

Les aides médicales dépêchées par le Maroc pour prêter assistance à la population de Beyrouth sont fortement apprécié par Le Liban, a-t-il ajouté, rappelant les liens solides unissant les peuples libanais et marocain.

Nombre d'artistes libanais dont Najwa Karam, Assi Al Hillani, Melhem Zeine, Wissam El Al Amir, Wael Jassar ont exprimé leur gratitude et leurs remerciements à SM le Roi pour cette initiative de solidarité envers le peuple Libanais.

Ils ont fait part de leur considération de la position et de la générosité marocaines envers le Liban, saluant hautement les efforts déployés par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI pour secourir le peuple libanais suite aux explosions.

Cette visite s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban M'hamed Grine et nombre de cadres militaires marocains et libanais aux côtés des acteurs de la société civile et des médias locaux.

Plusieurs artistes libanais ont lancé des Hashtag sur les réseaux sociaux sous le titre "Merci SM le Roi Mohammed VI", en reconnaissance de l'initiative marocaine.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise. L'aide humanitaire et médicale marocaine urgente destinée au Liban est arrivée, le 07 courant à l'aéroport international de Beyrouth.

Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes Instructions pour l'envoi et le déploiement à Beyrouth d'un hôpital militaire de campagne en vue d'apporter les soins médicaux d'urgence aux populations blessées dans cet incident.

Au moins 178 personnes ont été tuées dans l'explosion mortelle survenue dans le port de la capitale libanaise, alors que des dizaines d'autres sont portées disparues.