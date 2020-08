Cote d'Ivoire: Restauration collective - 1ère PME ivoirienne à obtenir le « Certificat Iso 9001/ 2015 », Nutrivoire reçoit "son sésame"

« Plus qu'un sésame qui viendrait orner nos murs et identités visuelles et flatter notre égo, il s'agit avant tout d'un challenge », a indiqué, le directeur général de Nutrivoire, Hassan Diallo. C'était à l'occasion de la remise, à cette entreprise, le 20 août 2020, du Certificat Iso 2001/2015, à Abidjan-Plateau.

Pour lui, cette distinction consacre sa structure pour la qualité supérieure de ces services de restauration collective et service traiteur. Et ce, conformément aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, dans le respect des normes et standards internationaux.

« Fort de son expérience, et des aptitudes et connaissances acquises tout le long du processus d'obtention, nous sommes, aujourd'hui encore plus qu'avant, apte à exécuter toutes sortes de prestations dans le domaine de la restauration collective, du service traiteur, de l'entretien, de la maintenance et d'autres prestations du secteur du tourisme et de l'hôtellerie », s'est réjoui M. Diallo

Pour la Présidente directrice générale (Pdg) de Nutrivoire, Mme Oumou Coulibaly, l'engagement de son entreprise pour obtenir ce certificat vise également à encourager les autres Pme ivoiriennes à emprunter cette voie. A l'en croire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera à travers la renommée de ses Pme, si toutes les Pme s'y engagent.

« La certification ISO 9001 en sa version 2015 confère à l'entreprise une reconnaissance pour la mise en place d'un système structuré et organisationnel efficace », a soutenu Mme Olga Kouassi, directrice générale de l'organisme certificateur, Bureau Norme Audit (Bna). Aussi a-t-elle expliqué que ce certificat permet d'assurer que l'entreprise a établit un cadre qui permet une approche systématique de la gestion des processus de sorte à produire régulièrement des services qui répondent aux attentes des clients en vue de leur satisfaction.

Poursuivant, elle a expliqué que la certification est un moyen et non une fin en soi. « Votre parcours ne fait que commencer. C'est une nouvelle étape que vous venez de franchir pour bâtir et améliorer la compétitivité de votre entreprise », a-t-elle souligné.

Tout en exhortant l'entreprise à maintenir la conformité de ce premier certificat, elle a préconisé qu'elle s'oriente également vers la certification pour garantir la sécurité sanitaire de des aliments, car la qualité doit murir pour nourrir.

A propos de l'importance des certificats, elle a indiqué que cela peut faciliter l'accès aux marchés des Pme et des petits producteurs. La certification peut, également, contribuer à hisser les Pme africaines au niveau des standards internationaux. Et aussi à valoriser les compétences locales.

Depuis le démarrage de ses activités en 2006, l'entreprise exécute plusieurs marchés de grandes envergures. C'est d'ailleurs ce explique la présence des représentants des ministres de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de ceux de l'Économie et des Finances, et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec le directeur général de la Cnps qui ont donné un cachet spécial à cette cérémonie.