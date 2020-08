Sénégal: Programme « I&P accélération au Sahel » - Teranga Capital accueille 3 nouvelles entreprises en portefeuille

Lancé en juillet dernier, le programme « I&P Accélération au Sahel », à travers son entité Teranga Capital, vient de réaliser ses trois premiers financements d'amorçage au Sénégal.

Après la réception et l'étude des premiers dossiers, des financements d'amorçage ont été octroyés à trois entreprises qui rejoignent le portefeuille de Teranga Capital. Le premier, c'est SetTic, une entreprise spécialisée dans le traitement de déchets d'entreprises qui bénéficie d'un financement de 35,5 millions de FCfa. Deuxième bénéficiaire, Le Lionceau, une petite société sénégalaise spécialisée dans la production et la commercialisation d'aliments pour enfants. Elle a obtenu un financement à hauteur de 30 millions de FCfa. La 3ème entreprise bénéficiaire est Teranga Automobiles, un garage automobile qui a eu un financement de 39 millions de FCfa.

En plus d'un apport financier, chaque entreprise va pouvoir bénéficier de missions d'assistance technique (formation, coaching, etc.) pour contribuer au renforcement des capacités des équipes opérationnelles. Ces trois financements marquent une étape importante pour ce programme financé par l'Union européenne qui vise à accompagner quelque 300 petites entreprises dans la sous-région sahélienne.

I&P Accélération au Sahel est un programme d'accompagnement s'adressant aux startups et Petites et moyennes entreprises (Pme) d'Afrique de l'Ouest. L'objectif est de permettre à ces petites sociétés d'accéder aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et favoriser la création d'emplois décents et pérennes dans la sous-région.

Fatou Diop, responsable du financement d'amorçage à Teranga Capital, explique que ce programme permettra à des petites entreprises à fort potentiel, souvent exclues du système de financement classique, d'avoir accès à des ressources financières à des conditions préférentielles et à un accompagnement personnalisé. Elles pourront ainsi grandir rapidement, gagner en maturité et, par la suite, accéder à des financements privés plus conséquents.