Angola: L'énergie de Laúca stimule l'industrie manufacturière

Caluquembe — Le projet d'interconnexion électrique entre le centre et le sud du pays, passant par la commune de Caluquembe, en passant par Huambo, stimulera l'implantation de l'industrie manufacturière dans la région, qui absorbera la production agricole, estime l'administrateur du district, José Nataniel.

Le projet d'interconnexion électrique entre le centre et le sud du pays, avec l'énergie de Laúca, à la frontière entre Malanje et Cuanza Norte, augmentera la capacité installée dans la province de Huíla, de 68 à plus de 200 mégawatts, grâce à la construction d'une ligne de transmission de transport d'électricité 400 KV depuis le poste de Belém (Huambo).

L'initiative budgétisée à plus de 543 millions de dollars, financée par la Banque de développement de l'Angola (BDA), dans une première phase reliera Huambo et Huíla, en passant par les municipalités de Caála, Caconda, Caluquembe, Cacula et Lubango.

L'administrateur, qui s'exprimait lors de la présentation du projet, a déclaré que l'énergie était un atout indispensable pour le développement d'une société car il permettait la création de l'industrie manufacturière.

Il a ajouté que la municipalité disposait d'infrastructures sociales pour l'éducation et la santé, entre autres, qui avaient besoin de toute l'énergie pour fonctionner pleinement, ce qui n'est pas le cas pour le moment.