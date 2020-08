Algérie: Bendouda participe au Sommet international de la Culture d'Edimbourg

Edimbourg (Ecosse) — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, prendra part, samedi par visioconférence, à la session 2020 du Sommet international de la Culture d'Edimbourg (Ecosse), indique un communiqué du ministère.

Mme Bendouda mettra l'accent, dans son allocution, sur "l'importance de la culture à la lumière de la crise sanitaire actuelle et son rôle dans la préservation et le renforcement des liens sociaux et la diffusion de l'espoir en un meilleur avenir", précise le communiqué.

Le Sommet abordera trois thèmes, à savoir "la culture et l'enseignement", "la culture et la cohésion sociale" et "la culture dans les communautés vibrantes", selon le site officiel du Sommet.

Les participants examineront, en outre, le rôle prédominent et le potentiel de transformation de la culture dans les principaux aspects de notre vie, notamment à la lumière de la pandémie Covid-19.

Des experts et des spécialistes dans nombre de domaines, à l'instar de la culture, l'économie, l'enseignement, l'architecture, la médecine ainsi que des ministres de la Culture des différents pays du monde prendront part à ce Sommet.

Biannuels, depuis 2012, les Sommets internationaux de la Culture d'Edimbourg se tiennent au mois d'août au niveau du Parlement écossais par le Festival international d'Edimbourg. En raison de la pandémie Covid-19, les organisateurs ont été contraints d'organiser une session virtuelle.