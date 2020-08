Algérie: Le moudjahid Si Omar Ben Mehdjoub n'est plus

Alger — Le moudjahid Si Omar Ben Mehdjoub est décédé samedi à l'âge de 93 ans, a-t-on appris du ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits.

Né en 1927 à Rouina (Ain Defla) le défunt a milité dans le mouvement national avant de rallier les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dont il était assistant du Chahid Mohamed Bounâama au niveau de la zone III de la wilaya historique N 4. Il a été muté aux frontières ouest où il avait occupé plusieurs responsabilités jusqu'au cessez-le-feu.

Le regretté a poursuivi son parcours de militant après l'indépendance. Il a été nommé P-dg de la société "Sogedia" avant de terminer ces études et devenir avocat.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni a adressé ses condoléances les plus sincères à toute la famille du défunt, ses proches et ses compagnons d'armes, leur exprimant sa solidarité et compassion face à cette pénible épreuve.

"Dévoué à sa nation et à sa patrie, le regretté a voué sa vie en tant que militant et moudjahid à l'indépendance de son pays et l'édification de l'Algérie indépendante", a poursuivi M. Zitouni, priant Dieu le Tout Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et d'accorder à sa famille patience et réconfort".