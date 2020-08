Egypte: La ministre du Plan inaugure le Centre national de l'infrastructure d'information spatiale

La ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Said inaugure aujourd'hui, samedi 22 août, le Centre national du ministère pour l'infrastructure d'information spatiale.

Dans un communiqué, Mme El-Said a précisé que le centre visait à établir un système de planification national intégré, à orienter les investissements de l'État et les efforts de développement vers les zones ayant des besoins réels, à rationaliser les dépenses publiques, à préserver les droits de l'État en repérant les constructions illégales sur les terres agricoles et à suivre les projets et les investissements gouvernementaux en facilitant le partage et l'échange de données géographiques entre les autorités gouvernementales.

Le centre, a-t-elle dit, cherche également à unifier les normes utilisées dans la création et la diffusion de données spatiales, et met ainsi à la disposition du gouvernement égyptienne une infrastructure d'information spatiale intégrée tablant sur les technologies de pointe dans le domaine de l'imagerie par satellite et de ses applications.