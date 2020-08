Egypte: Les accords approuvés par le Parlement sont d'une valeur de 92,5 millions de dollars

Les trois accords signés par le ministère de la Coopération internationale avec les partenaires dans le développement sont d'une valeur de 92,5 millions de dollars, a dit la ministre, Rania El-Machat dans un communiqué samedi 22 août , rappelant ces accords avaient été rectifiés par des décrets présidentiels qui ont été approuvés par la Chambre des députés.

Il s'agit d'un accord signé par le gouvernement égyptien et l'Agence française de développement (AFD) pour la rénovation de la ligne 1 du métro du Caire, d'un accord avec les Etats-Unis pour un don destiné à une initiative sur l'enseignement supérieur et d'un accord avec le Canada pour un don destiné à la mise en place d'un projet dont l'objectif est de remédier aux lacunes en matière de santé et de droits reproductifs, a-t-elle indiqué.

Le premier accord intervient dans le cadre de la coopération multilatérale entre les partenaires dans le développement, a commenté la ministre, précisant que l'AFD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d'investissement (BEI) contribuent au financement de ce projet qui vise à rénover et a moderniser la ligne 1 du métro du Caire.

Le deuxième accord concerne un don américain qui permettra de destiner 30 millions de dollars à l'initiative égypto-américaine sur l'enseignement supérieur.