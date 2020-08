Cote d'Ivoire: JNS 2020/Mariatou Koné - « C'est devant les épreuves difficiles que se forge la force d'une Nation unie »

« La Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août 2020, la Journée Nationale de la Solidarité (JNS).

Instituée depuis 2007, cette journée offre, chaque année, l'occasion de célébrer la solidarité en tant que valeur sociale cardinale et de rappeler, à la conscience de toutes et de tous, l'importance et l'obligation morale d'assister ceux qui sont dans le besoin, dans des situations détresse ou de vulnérabilité.

Chers compatriotes,

Le thème retenu pour cette édition 2020 est : « Solidarité, valeur de partage et fondement d'une nation forte ». Il traduit et magnifie l'élan de solidarité extraordinaire manifesté par l'ensemble de nos compatriotes et l'ensemble de nos frères et sœurs venus d'ailleurs, mais qui partagent avec nous, au quotidien, nos joies et nos peines. Leur générosité a été un formidable soutien aux populations rendues vulnérables du fait de la pandémie à coronavirus.

Chacun, individuellement ou collectivement, du modeste citoyen aux entreprises des secteurs publics et privés, en passant par les partenaires au développement et les chancelleries, y est allé de son cœur, en fonction de ses possibilités, pour offrir quelque chose aux autres. Indépendamment des appartenances et différences ethno-géographiques, raciales, religieuses ou politiques, la Côte d'Ivoire a su se retrouver pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables contre les effets de la COVID-19.

Je voudrais, au nom du Gouvernement, adresser mes sincères remerciements à tous les donateurs, à toutes ces personnes physiques ou morales, qui ont répondu massivement à l'appel à la solidarité nationale pour accompagner les actions de l'Etat dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Ivoiriennes, Ivoiriens,

L'Etat, apprécie à sa plus haute valeur la solidarité citoyenne. Il affirme toujours sa présence attentive auprès des populations à travers diverses actions dont celles soutenues par le Fonds Spécial de Solidarité et de Soutien d'Urgence Humanitaire dénommé Fonds Spécial de Solidarité covid-19.

La célébration de l'édition 2020 de la Journée Nationale de la Solidarité se déroulera dans la commune de Marcory, un quartier du District d'Abidjan fortement touché par la pandémie à coronavirus. Elle nous donne l'opportunité de magnifier la solidarité, mais également de continuer la sensibilisation dans la lutte contre un mal qui exige de chacun de nous des comportements citoyens par le respect des mesures édictées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus et la contamination.

Respecter les mesures barrières, c'est se protéger soi-même ; c'est aussi protéger sa famille et les autres membres de la communauté ou de la société. C'est faire preuve d'une très belle solidarité nationale. C'est devant les épreuves difficiles que se forge et se vit véritablement la force d'une Nation unie.

Solidaires, par le partage, nous sommes capables de relever tous les défis pour bâtir une Nation forte, fraternelle et prospère.

Professeur Mariatou KONE