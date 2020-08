Madagascar: Projet CASEF - Des matériels roulants pour les administrations foncières et agricoles

Le projet CASEF a remis 114 motos aux administrations foncière et agricole.

La création d'une banque de données agricoles et l'émission de 2 millions de certificats fonciers constituent les priorités de ce projet financé par la Banque Mondiale.

Améliorer la sécurisation foncière et l'accès aux marchés des ménages agricoles ciblés en milieu rural au sein des chaînes de valeur spécifiques. Tel est l'objectif du projet CASEF (Croissance Agriculture et de Sécurisation Foncière), sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et mis en œuvre conjointement avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics.

Pour ce faire, « nous avons doté les services des administrations foncières et agricoles des matériels roulants composés notamment de 114 motos. Parmi lesquelles, 74 motos sont destinés aux services des Domaines, services de la Topo et services assurant la gestion foncière décentralisée, répartis dans les circonscriptions des 14 régions de Madagascar qui constituent nos zones d'intervention. Les agents du ministère central en bénéficient également », a expliqué Sesy Soja, le Coordonnateur national du projet CASEF, lors de la remise officielle de ces matériels roulants hier à Anosy.

2 millions de certificats fonciers. Et lui d'ajouter qu'avec ces matériels roulants, les agents des services fonciers pourront mener des déplacements auprès des 500 communes concernées dans ces 14 régions en vue de contrôler la régularité ou l'empiètement des certificats fonciers et de la reconstruction des plans dits « muets ». Le contrôle du fonctionnement et de la conformité des guichets fonciers, n'est pas en reste. A part cela, le projet CASEF compte redynamiser ou mettre en place des guichets fonciers dans ces 500 communes, sans oublier la dotation prochaine des autres équipements et matériels informatiques.

En effet, « nous visons à renforcer ces services fonciers en vue d'émettre 2 millions de certificats fonciers d'ici cinq ans dans tout Madagascar si l'on n'a pu distribuer que 120 000 certificats fonciers en l'espace de dix ans », a-t-il poursuivi. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Hajo Andrianainarivelo, a soulevé que Madagascar disposera des images satellitaires permettant d'assurer la sécurisation foncière, grâce à ce projet CASEF financé par la Banque Mondiale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Lucien Ranarivelo, a évoqué, pour sa part, lors de cette cérémonie que la sécurisation foncière est la base de développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Banque de données agricoles. En outre, 24 motos seront mises à la disposition des services de Statistiques Agricoles dans toutes les régions de l'île. « Ces matériels roulants leur permettront d'effectuer la collecte et la gestion des données agricoles dans tout Madagascar. Notre objectif est de créer pour la première fois dans l'histoire du pays, une banque de données agricole où l'on stocke entre autres, toutes les informations relatives aux zones de production agricoles réparties dans toute l'île ainsi que les informations sur les productivités, les exploitants agricoles pour chaque filière et les prix des produits agricoles.

Les informations liées aux risques et catastrophes naturelles ainsi que les informations sur l'évolution de la couverture végétale et l'évolution des surfaces réellement exploitées y seront également identifiées. Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous allons remettre bientôt à ces services de Statistiques Agricoles d'autres équipements et matériels informatiques plus performants, en plus de l'installation des serveurs », a déclaré Sesy Soja, le Coordonnateur national du projet CASEF. « La création de cette banque de données agricole contribuera à faciliter les analyses des politiques agricoles et la prise de décisions de toutes les parties prenantes intervenant le long des chaînes de valeurs agricoles permettra pour une planification efficace », a-t-il enchaîné.

« Viande rouge ». Par ailleurs, les antennes du projet CASEF dans ses neuf nouvelles régions d'intervention et la direction générale de l'Elevage figurent également parmi les bénéficiaires de ces matériels roulants qui ont été remis hier. Dans sa composante « appui aux chaînes de valeur commerciale, le projet CASEF en synergie avec la direction générale de l'Elevage mène des activités intégrées pour développer la chaîne de valeur « viande rouge » dans le Sud, notamment dans les régions Anosy et Androy. L'avenir du développement et la productivité de cette chaîne de valeur repose entre autres sur l'amélioration génétique et l'amélioration des races des cheptels bovin, ovin et caprin dans ces régions.

Les agents de cette direction générale de l'Elevage, opérant dans les zones appuyées par le projet, ont ainsi pour mission d'effectuer des actions de sensibilisation, de formation, d'insémination artificielle, de suivi en matière d'amélioration de la race. Ils appuient en même temps les différents acteurs du secteur de l'élevage dans le cadre de l'appui à l'augmentation de la productivité pour la chaîne de valeur viande rouge dans la zone Sud.