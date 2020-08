Cote d'Ivoire: Covid-19 - Le plaidoyer de l'OMS pour plus de regard sur l'école

Les fermetures d'écoles sans précédent et prolongées dans le but de protéger les élèves contre la COVID-19 leur causent d'autres préjudices, ont déclaré l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'UNICEF qui exhortent les gouvernements africains à favoriser la réouverture sécurisée des écoles tout en adoptant des mesures pour limiter la propagation du virus (…).

« Les écoles ont ouvert la voie vers la réussite pour de nombreux Africains. Elles constituent également un espace sûr où de nombreux enfants, en situation difficile, peuvent se développer et s'épanouir. Nous ne devons pas nous laisser distraire par nos efforts pour contenir la COVID-19 et nous retrouver avec une génération perdue. Tout comme les pays ouvrent des entreprises en toute sécurité, nous pouvons rouvrir les écoles. Cette décision doit être guidée par une analyse approfondie des risques afin de garantir la sécurité des enfants, des enseignants et des parents, et par des mesures clés telles que la distanciation physique » a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique dans une déclaration nous avons eu une copie.

Pour l'Unicef, la longue fermeture des écoles risque de nuire à nos enfants. « L'impact à long terme de la prolongation de la fermeture des écoles risque de nuire encore plus aux enfants, à leur avenir et à leurs communautés. Lorsque nous pesons le préjudice causé aux enfants tenus éloignés des écoles, et si nous examinons les faits, cela nous conduit à ramener les enfants en classe. » a déclaré le directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique orientale et australe, Mohamed M. Malick Fall.

Une enquête de l'Oms portant sur 39 pays d'Afrique subsaharienne a révélé que les écoles sont entièrement ouvertes dans six pays seulement. Elles sont fermées dans 14 pays et partiellement ouvertes (pour les classes d'examen) dans 19 autres.