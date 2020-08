Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives - L'aménagement de la Cité Olympique d'Ebimpé à l'ordre du jour

L'étude préliminaire pour la réalisation de la cité olympique d'Anyama-Ebimpé a été présentée, le mercredi 19 août 2020, à la salle de conférence de la Piscine d'Etat de Treichville.

C'était au cours d'une vidéo- conférence entre le Ministère des Sports, le Bureau National des Etudes Techniques et du Développement (Bnetd) et le partenaire marocain, Jesa. Séance présidée par le Ministre des Sports ivoirien, Paulin Claude Danho, qui a suivi attentivement la présentation du représentant de Jesa, Meftah Hicham. Dans un exposé détaillé, Meftah Hicham a passé en revue tous les aspects du projet : l'urbanisation qualitative autour du site, l'aménagement de l'espace vert et de l'espace public, la valorisation du paysage, des parkings…Le site sera mis à profit pour son rayonnement afin de rendre l'environnement du stade en une belle Cité olympique.

Plusieurs bâtiments seront en hauteur. Le projet prévoit : une piscine olympique, un autre terrain de football /rugby avec un vélodrome, un hôtel 4 étoiles, un centre d'entraînement, un hôpital des sportifs, un centre de recherche en médecine du sport, des centres commerciaux (hypermarchés), un auditorium de 5000 places, des bâtiments pour les services administratifs, un héliport, un musée sportif. L'aménagement du site offre un très grand avantage marketing pour gérer les compétitions sportives. Il met un accent particulier sur le respect de la nature. Après la présentation, le Ministère des Sports a fait quelques observations relatives au parking, à la gestion des eaux usées. Ces préoccupations ont été prises en compte par le Bnetd et son partenaire Jesa.

Pour le Ministre Paulin Claude Danho, la présentation a été « belle ». Il a félicité et remercié les partenaires pour la qualité du travail. Le patron du sport ivoirien a souhaité l'accélération du processus. Il a instruit le Bnetd et Jesa de se mettre en rapport avec l'Office National des Sports (Ons) pour élaborer le planning prévisionnel pour la prochaine étape. Ayant participé à cette vidéo- conférence, Mme la Directrice Générale de l'Ons, Koné Mariame Yoda, a exprimé sa satisfaction : « nous sommes satisfaits. Nous avons eu des séances de travail avec le Bnetd, toutes nos sollicitations ont été prises en compte ».

Quant à M. Vincent Badié, Directeur du Développement de l'Urbanisme au Bnetd, il a promis de soumettre à l'Ons le chronogramme de la prochaine étape : l'analyse stratégique et le master plan, le cahier des charges architectural et urbain, l'étude Vrd, l'étude du cadre juridique et économique.