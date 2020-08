Cameroun: Un documentaire de 21minutes qui a pour titre « sauvez l'avenir de ces régions en proie aux conflits sociaux-sécuritaires depuis 4 ans »

Il a pour cible des journalistes de la presse nationale, des dépositaires de l'autorité de l'Etat, de l'administration publique et des élus, des partenaires et responsables des organisations (bailleurs de fonds), le citoyen et son mode d'accès à l'information.

Avec pour objectif, redonner au citoyen l'accès à l'information, aux données vérifiées et enrichies, appeler à la reforme d'une loi sur les libertés d'aces à l'information,. Rappeler l'Etat sur ses engagements sur le plan régional et international en matière d'aces à l'information comme un droit de l'homme.

L'Association pour le Développement Intégré et la Solidarité Interactive (Adisi-Cameroun) est une organisation de la société civile et de droit Camerounais qui depuis des années milite pour la défense des droits humains : à savoir l'accès à l'information et la liberté d'expression. Son siège social est situé à Douala, la capitale économique du Cameroun.